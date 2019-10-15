戀童癖狼師性侵猥褻9名女童將出獄！法院要他強制治療

2019-10-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



雲林縣康姓男子因性侵7名女童被判刑7年8月徒刑，且鑑定有戀童癖，他出獄後經營音樂教室，未料再猥褻2名女童，當時受害女童曾痛罵他「我要他下地獄」，再度被判刑6年定讞入監服刑，而他本月底將服刑期滿，但台中監獄認為他有高度再犯風險，檢方因此向法院聲請強制治療，台中高分院裁定他出監後須入相當處所強制治療，直到再犯風險顯著降低為止，且每年應鑑定評估有無停止治療的必要，他不服提抗告，最高法院駁回確定。

康男2000年經營安親班時性侵7名女童，被鑑定有戀童癖，最後判刑7年8月徒刑定讞，且服刑前在台中監獄強制治療後，2002年送監執行，他2007年刑滿出獄；檢方聲請他出獄後仍應接受強制治療，法院裁定准許確定。

他事後在台中市經營音樂教室，除了開班安排鋼琴老師教課外，也在音樂教室1樓、2樓寢室內擺放電腦，讓學生玩電腦遊戲；他2012年見2名女童在1樓玩電腦時，因1樓電腦開機速度慢，他便帶2名女童到2樓玩電腦遊戲為由，親吻撫摸女童下體、拿按摩棒猥褻女童私處，直到女童回家反應大腿間疼痛，才揭發案情。

女童在法院審理時證稱，因為擔心康男會打人才沒有對外呼救，但均不喜歡康男的行為，「我要他下地獄、我要他關到老，我要他關在牢20年」；康男被依妨害性自主罪判刑6年定讞，2014年入監服刑至今，但他今年10月30日將縮刑期滿出獄，台中監獄開會評估，認為康男仍有高度再犯危險，有刑後強制治療的必要性，檢方也向法院聲請強制治療。

台中高分院今年8月依鑑定報告書、強制治療紀錄、入監評估報告書等證據，裁定康男出監後須入相當處所強制治療，直到再犯風險顯著降低為止，且每年應鑑定評估有無停止治療的必要。

康男不服提抗告指出，他在監服刑期間已長期接受身心治療和輔導，提升自制能力，對自己犯罪有強烈罪惡感，他不斷省思和檢討來遏阻心中不當的想法，他的改變也獲得治療評估小組成員認同，可見他再犯危險性顯著降低，且他在間表現良好未曾違規，母親又年事已高，身體狀況不佳，急需要他早日回家照顧。

他認為，原審裁定只憑醫生和社工評估和鑑定結果，就准許他刑後強制治療，會使他無端被標籤化，且成為無期間限制的強制治療受害人，裁定顯有不當，請求撤銷原裁定，等他出獄後再以社區治療來進行身心治療。