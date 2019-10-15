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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

公車司機載老婦至機場 返途意外撞死老婦 賠250萬

2019-10-15 13:05聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

張姓公車司機去年駕公車至台中國際機場公車站時，違規停在車道上，讓83歲的乘客陳婦下車，再駕公車欲駛離公車站，因疏未注意將陳婦撞重傷，致陳婦傷重死亡，台中地院以張姓司機以250萬與被害人家屬達成和解，依業務過失致死罪將張姓司機判刑6月，緩刑3年。

判決書指出，張姓公車司機（48歲）二負責駕駛營運大客車，去年6月26日上午，駕駛公車搭載陳婦等數名乘客，沿台中市沙鹿區中航路1段由中市潭子區往清水區方向行駛。

同日上午，公車抵達台中國際機場公車站時，張姓司機其身為客運車駕駛，本應注意依核定站位停靠，不可於非核定點開關車門上下乘客，而在遇公車站牌處已有他路公車停靠時，亦應先暫停於前方公車之後，俟該公車駛離後，起駛前復應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

未料，張姓司機因見公車站內供乘客上下車之停車格已有其他公車停靠，竟將公車違規暫停在車道上，開啟公車右側之前後車門供車內乘客下車，使下車乘客必須從公車右側繞行至公車前方，方得前往公車左側公車站，車內乘客陳婦因此下車，在公車右側車道上朝公車站緩步行走，於走到公車右前方時，適張姓司機正駕駛公車起步，欲往右偏轉以駛離該處公車站，疏未注意及此，未讓行進中的行人陳婦優先通行，而撞擊陳婦倒地，受有頭頸部及胸部外傷併骨折等傷害。

被害人陳婦經送往中市童綜合醫院梧棲院區急救，仍因傷勢造成顱內出血及胸腔內出血，而於同日下午不治死亡。張姓司機於車禍發生後，託人電話報警，並已報明肇事人姓名、地點，請警方前往處理，自首而願接受裁判。

法官審酌，張姓司機以250萬元與被害人家屬調解成立，被害人家屬願意原諒被告，請求法院從輕量刑，給予張自新機會。法官認定張具有悔意並盡力彌補損害，堪信他經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑3年。

張姓公車司機去年載陳姓老婦至台中國際機場公車站時，違規停在車道上，陳婦下車時遭張...
張姓公車司機去年載陳姓老婦至台中國際機場公車站時，違規停在車道上，陳婦下車時遭張駕公車撞重傷，致陳婦傷重死亡，台中地院以張姓司機以250萬與被害人家屬達成和解，依業務過失致死罪將張姓司機判刑6月，緩刑3年。 圖／本報資料照
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