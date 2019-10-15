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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

小燈泡案凶手開庭咧嘴發笑 律師想鑑定他的就審能力

2019-10-15 12:56聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

男子王景玉殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審都被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院以高院相關論述理由不備等理由發回更審。高等法院更一審今開庭，預計傳喚鑑定人台北榮民總醫院醫師劉英杰，但劉未出庭；王景玉的律師黃致豪指出，王景玉開庭前、開庭中均不由自主發笑，詢問後表示出現幻聽，「有人在跟他講話」，另聲請對王景玉就審能力進行鑑定。

王景玉今天在2名法警戒護下步入法庭，面對媒體拍攝，他面無表情不發一語；開庭時，黃致豪向合議庭表示，王庭前突然發笑，經詢問後表示「聽到有人跟他講話的聲音」，若王庭中有異常的舉止，請合議庭包涵。

合議庭原定傳喚劉英到庭，經點呼3次確定未到庭；檢方認為鑑定報告和前審交互詰問中已經充分說明，且鑑定人不願到庭，也無法強制，因此無須再傳鑑定人到庭補充檢定內容；黃致豪指出，同意檢方意見不傳喚鑑定人，但認為劉英杰一審自陳沒有受過法學訓練，鑑定報告中卻就法律事項說明，另榮總團隊鑑定時間和案發時間有別，辯護人仍想釐清劉的鑑定方法為何、王景玉是否真有受精神疾病影響、是否有外界質疑詐病的可能性。

檢察官回應，檢方從未主張王景玉詐病，此並非爭點；另榮總團隊受士林地檢署委託替王景玉鑑定，鑑定時間是最靠近案發時間的，若照辯護人邏輯，此項也並非爭點。對於台大醫院醫師吳建昌補充鑑定報告，檢方認為至為可採。

黃致豪指出，建請法官就王景玉是否有就審能力委託專業醫療單位進行調查，因他親自到看守所探視王景玉，發現王言談異常，且今天開庭隨時發笑，無法和辯護人有意義的討論；檢察官反駁，王景玉今天能和律交談，眼神專注地回答法官問題，明顯有就審能力，辯護人聲請鑑定就審能力，有拖延訴訟程序之虞。法官諭知11月12日上午9點半開延押庭。

黃致豪庭後受訪表示，聲請鑑定就審能力是王景玉在憲法上的權利，特別是王是一名精神病患，辯護人沒辦法替王捨棄法律上保障的權利，「身為辯護人我別無選擇」，他不認為是延宕訴訟，「若說我們遲滯訴訟很冤枉」。

他說，法警帶王景玉進入法庭時，律師坐在辯護人席和王距離一公尺，王先自顧自地笑，法警和辯護人都覺得詭異，為了解王是否發病和身體狀況，他們才坐近了解情況，開庭期間王也多次發笑，他希望控制法庭秩序，也不希望王景玉當庭發病讓法官對王有更大的誤解。

告訴代理人陳孟秀受訪則說，小燈泡父母仍希望合議庭能窮盡調查，在審理進度、調查就審能力部分也尊重合議庭審理和判斷。

王景玉的辯護律師黃致豪。記者林孟潔／攝影
王景玉的辯護律師黃致豪。記者林孟潔／攝影
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殺害小燈泡的凶手王景玉。記者林孟潔／攝影
殺害小燈泡的凶手王景玉。記者林孟潔／攝影
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小燈泡父母委任律師陳孟秀。記者林孟潔／攝影
小燈泡父母委任律師陳孟秀。記者林孟潔／攝影
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殺害小燈泡的凶手王景玉。記者林孟潔／攝影
殺害小燈泡的凶手王景玉。記者林孟潔／攝影
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小燈泡檢察官榮總
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