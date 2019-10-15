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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

打死女嬰藏屍11年 父「非想使受重傷」改輕判6年

2019-10-15 12:42聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄林姓父親13年前涉用力拍打哭鬧的剛滿月女兒致死，因擔心事情曝光，用包巾包覆女嬰屍體放塑膠箱內，再以多層膠布封箱藏床底下，帶著搬家11年多，直到前年10月才抱著腐屍到派出所自首。一審依重傷致死罪判9年徒刑，高雄高分院認為他並非想讓女兒受重傷，今天改依犯傷害致死罪減輕改判6年，全案可上訴。

二審合議庭認為，林姓男子當時拍打女兒導致陷入昏迷，竟沒警覺反而外出，最終造成幼小生命夭折，但考量他沒前科、11年後終於自首接受法律制裁，不是完全沒悔意。

判決指出，林姓男子與同居女友2005年12月生下女兒，隔年1月10日晚間7點多，林獨自在租屋處看顧女兒，替她拍嗝，卻疑因女兒持續哭鬧讓他情緒失控，拍打女兒背部時逐漸加重力道，並用左手掌拍女兒頭部的左頂部一下，使女兒陷入昏迷；林見她沒再哭鬧，放回床上就外出，直到當晚凌晨返家才發現已身亡。

林姓男子擔心遭人發現，用包巾包裹女兒的屍體，放在大塑膠箱內，並用多層膠布封箱後放床板下方，即使之後陸續更換租屋處，也始終帶著藏放，11年多後他仍感到愧疚，加上看到兒童死亡案件，2017年10月19日抱著塑膠箱到三民一警分局長明所自首。

檢警檢視女嬰屍體，由於藏放11年嚴重腐敗，內部臟器都已成泥狀物，僅查出左頂骨有1處線形骨折，疑似生前骨折，無法判斷生前有無其他外傷；法醫出庭證稱，因小孩子頭骨很薄，若用力拍打很可能線形骨折，合議庭認定林姓父親用力拍打女兒頭部1下。

一審以林當時是31歲壯年男子、力氣不小，能預見此種行為恐害女兒頭部重傷而死，應負重傷害致死罪嫌，判9年徒刑。

二審認為，林案發當天會猛力拍擊女嬰頭部，是要制止哭鬧避免吵到鄰居，並非想讓她受重傷，難以依女嬰致命傷在頭部，就認定有重傷害犯意，改以傷害致死論罪，撤銷改判6年。

林姓男子前年將藏在塑膠箱內11年的嬰屍，拿去三民一警分局長明所自首，警方勘驗屍體...
林姓男子前年將藏在塑膠箱內11年的嬰屍，拿去三民一警分局長明所自首，警方勘驗屍體早已腐爛。記者林伯驊／翻攝
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林姓男子涉拍打造成剛滿月的女兒重傷死亡，藏嬰屍11年後才自首。圖／本報資料照
林姓男子涉拍打造成剛滿月的女兒重傷死亡，藏嬰屍11年後才自首。圖／本報資料照
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