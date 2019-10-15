追查南方澳斷橋 黃國昌：帳冊出現臨時工父母、朋友

2019-10-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



南方澳斷橋真相待查，時代力量立委黃國昌今天指出，執行橋梁檢測萬鼎公司大量僱用不具資格的工讀生進行檢測，陳明正和張姓女子卻領走高額酬金，帳冊上甚至出現臨時工的父母、朋友名義，離譜至極。

黃國昌指出，日前他質詢揭露陳明正團隊透過健行科技大學、萬喬豐工程顧問公司承接政府橋梁檢測標案、再行轉包牟利，檢測報告不僅品質粗糙、更是虛偽不實。

交通部公路總局2016委託健行科大進行「頭城、南澳、獨立山工務段轄區106年度樑委外安全檢查工作」。然而，當他發函要求提供相關資料，公路總局卻未提供「成果報告書」，在遮掩什麼？

根據他所掌握的資料，公路總局明確要求完成第二代系統更新修正(檢測人員需上傳檢測前後之自拍照)，陳明正所交付的成果報告書卻是使用第一代系統。

報告如同先前他揭露陳明正團隊所承接其他的橋梁檢測報告一般，品質低劣。例如，宜蘭的「利澤簡橋」明明吊材材質為鋼結構，在成果報告書內卻未進行檢測。這種檢測品質，公路總局是如何驗收的？