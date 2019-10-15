虐童致死判無期 獨子凶嫌稱要養家聲請停押遭駁回

2019-10-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南虐童致死案凶嫌之一李嘉偉自今年初犯案羈押迄今，8月一審判無期徒刑，上訴二審，李稱是家中獨子，母親及祖母均已年邁，身體不佳，希望可以具保停止羈押，工作賺錢，安頓家人及籌措與被害人家屬和解金，台南高分院審酌李與其他共犯涉犯本案，凌虐、殺害年僅1歲6月女童，行為殘忍，惡性不輕，對社會治安有重大危害，且李判重刑規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，駁回聲請。

台南高分院合議庭指出，一審認李共同成年人故意對兒童犯殺人罪刑判無期徒刑的重刑，參酌趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，及其自述經濟與家庭狀況，李逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，有相當理由可認李有逃亡之虞。

同時，審酌李與其他共犯涉犯本案，凌虐、殺害年僅1歲6月女童，行為殘忍，惡性不輕，對社會治安有重大危害，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益的維護、李人身自由的私益及防禦權受限制的程度，對李為羈押處分尚屬適當、必要，合乎比例原則。因此，駁回李停押聲請。

李主張，自己是家中獨子，母親及祖母均已年邁，身體不佳，他為家庭收入主要來源，羈押後，花費均由母親負擔，希望可以具保停止羈押，出去工作賺錢，安頓家人，籌措與被害人家屬的和解金。另其無資力負擔重保，但是可以每日至附近警局報到，絕不會逃亡，請求具保停止羈押。