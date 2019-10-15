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厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

直播主連千毅遭檢警上月底前往倉庫、公司查扣500多件名牌的精品，高雄地檢署送請原廠協助鑑定真偽，已獲部分回覆，竟包括GUCCI、MICHAEL KORS等6個品牌、16件商品確認都是仿冒商標，侵權市值高達273萬，涉及違反商標法、詐欺等罪，將待其他牌子鑑定結果出爐，深入追查。

據了解，檢警上月底接連到連千毅位於鼓山區直播據點倉庫、左營區「蘭庭國際」公司，查扣500多件，約13個品牌商品，其中BENZ賓士就占近400件。

雄檢已接獲部分原廠回覆，其中同一品牌內有真也有仿品，還有1原廠表示無法鑑定；不過雄檢指出，鑑定結果為仿冒商標的商品，有GUCCI手提包及皮夾、MICHAEL KORS手錶、HERMES手提包、CHANEL皮包、ROLEX手錶、FENDI皮包，侵權總市值273萬8715元。

雄檢也指，賓士原廠先前回覆並未授權連千毅銷售，但這不能當認定違反商標法的依據，仍再與賓士溝通，盼協助鑑定查扣到商品的真偽。

檢方呼籲曾向連千毅購買GUCCI等6品牌的消費者，若有疑慮可向保二總隊刑大偵三隊報案，地址高雄新興區六和一路130號，其他扣案物品鑑定報告出爐會再公布。

檢警查扣直播主連千毅共500多件，約13個品牌商品。記者林伯驊／翻攝
檢警查扣直播主連千毅共500多件，約13個品牌商品。記者林伯驊／翻攝
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連千毅品牌直播主
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