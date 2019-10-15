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性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49聯合報 記者白錫鏗／即時報導

黃男因妨害性自主案件，要賠償36萬元被害人及其父母，被判刑5月，緩刑2年，但事後僅支付18萬元，即未再履行給付，一審遂撤銷緩刑，黃男不服提起上訴，二審查出他因工作生變，遭老闆解雇，並非不履行，並已找到新工作，已再給付11萬元，遂撤銷一審裁定，並駁回檢察官聲請。

黃男因妨害性自主案件，經一審於2017年6月29日判處有期徒刑5月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應支付被害女及其父母共36萬元損害賠償。

給付方式為於2017年5月15日前給付2萬元，並自同年6月15日起至2020年3月15日止，於每月15日前，以匯款至被害女父母所指定帳戶方式，按月給付1萬元，如有一期遲延給付，其餘未到期之各期，視為全部到期，於2017年8月12日確定，緩刑期間為2017年8月12日至2019年8月11日。 

黃男迄至2018年9月止，先後給付賠償金額共18萬元，後來未再履行，即被一審撤銷緩刑，他不服提起抗告。他表示原任職某公司，至2018年9月中因工作未能達到雇主標準而遭解雇，生活陷入困難，因家境清寒，他不敢向家人披露此事，故2018年10月之後開始未能如期支付賠償金，又因為未能按時支付賠償金有罪惡感，才在檢察署聯絡時聲稱已經支付款項。

黃男強調他確實有賠償意願，先前已按時賠償被害人共新台幣18萬元，絕無故意不履行的情形。他已向親戚借貸足夠金額，希望能儘速一次全額給付與被害人，且日前已在工廠找到新工作，希望法官給他重返社會的機會，撤銷原裁定。

台中高分院法官查出，黃男已給付損害賠償金額之一半即18萬元，與一般犯罪行為人於受緩刑宣告後即不為任何清償或避不見面之惡意不給付等情，應屬有別。並查出黃男因遭公司解雇，致2018年10月之後未能按期履行，並非無故不履行。

法官審酌，黃男因工作生變、生活陷入困境，一時不能依約履行，在找到新工作後，已於2018年8月間已匯款1萬元至被害女父母指定帳戶，另已向親戚借款10萬元支付賠償金，遂撤銷一審裁定，並駁回檢察官聲請。

黃男因妨害性自主案件，要賠償36萬元被害人，被判刑5月，緩刑2年，但事後僅支付1...
黃男因妨害性自主案件，要賠償36萬元被害人，被判刑5月，緩刑2年，但事後僅支付18萬元，即未再履行給付，一審遂撤銷緩刑，黃男不服提起上訴，二審查出他因工作生變，遭老闆解雇，並非不履行，遂撤銷一審裁定，並駁回檢察官聲請。圖／聯合報系資料照片
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檢察官妨害性自主
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