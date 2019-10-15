毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



橋頭地檢署今年初在高雄港攔截貨櫃，查獲木材合板夾藏大量毒品。 圖／橋頭地檢署提供 分享 facebook

橋頭地檢署今年初偵破史上最大毒品走私案，檢方查出，毒梟以一千萬元期約行賄保三總隊前警員吳駿卿，由吳「指導」毒梟利用績優公司名義進口貨櫃闖關，藉此規避查驗。檢察官日前依違背職務收賄等罪起訴吳，建請法院從重量刑。

據了解，吳駿卿疑在外賽鴿賭博，欠下鉅額債務，因此被慫恿協助運毒。吳涉案後檢方以五萬元交保，今年三月請辭獲准。

檢方認定，販毒集團主嫌林夏舟涉犯違背職務行賄罪，同夥陳姓、吳姓男子涉犯運輸毒品罪，沈姓報關業者涉犯偽造文書罪，四人一併被檢方起訴。

據調查，林夏舟與陳男、吳男為走私毒品，去年找上吳駿卿（四十八歲）幫忙，表明願付一千萬元酬勞，希望吳協助貨櫃免遭海關或保三總隊查驗。吳答應後，藉由自身對海關抽驗流程的經驗，告知林若假冒績優公司進口貨櫃運毒，成功闖關機會很大。

警員吳駿卿涉收賄，指導如何躲避毒品查驗。 圖／翻攝吳駿卿臉書 分享 facebook

吳駿卿另找沈男幫忙報關，去年十二月由林夏舟將毒品從越南走私來台，但疑因聯繫上出錯，導致貨櫃被退回。

今年一月，林夏舟以相同手法報關進口「木材合板」，總共兩個貨櫃，但檢警早已掌握情資，同月廿八日先到高雄港碼頭開櫃檢查，在其中一個貨櫃起出安非他命五百包、Ｋ他命一千包，總重一千五百公斤。

由於吳駿卿負責安檢內勤業務，他警覺貨櫃將被打開查驗時，還通風報信給沈男，林夏舟等人輾轉獲悉後趕緊逃逸。

專案小組直到今年農曆年過完，仍等不到人出面領櫃，只好約談沈男到案說明。沈辯稱僅知道知要走私香菸，酬勞兩百萬元，還供出「有你們自己人涉案」，檢警因此緊急拘捕吳駿卿。

檢方調查，吳駿卿擔心東窗事發，去年協助運毒時，先偽造一份不實檢舉筆錄，一旦東窗事發，能假裝辦案自保：吳起初否認知情運毒，之後又辯稱林夏舟告知要運送製毒原料，而非成品。