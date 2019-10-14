妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



黃姓女子和先生結婚後，黃女無故懷疑他嫖妓，先生否認嫖妓，為此經常吵架，13年前和妻子分居；黃女則表示分居是因他積欠大筆債務，法官調查，後來先生雖搬回住在妻子家隔壁，但仍各自生活，鮮少碰面、聯繫，台南地院法官認為嫖妓一事妻子未舉證，兩人婚姻長期失和，應共同負責，先生請求離婚法官判准。

黃夫主張，和妻子結婚後同住期間，妻子多次無故懷疑他利用工作之便在外嫖妓，並因此和沈發生口角爭執，甚至半夜熟睡時攻擊捶打他，導致先生身體疼痛、內心懼怕，不敢睡覺。妻子行已造成他萬分驚恐，甚至不敢待在家中，兩人2006年起分居。

黃妻則表示，她沒有半夜打醒先生，沒有對他暴力相向，兩人結婚後原本和公婆同居，分居是因先生欠債好幾百萬元，討債公司來追討，先生不敢住家裡才搬出去，先生搬到那她也不知道，也無法聯絡到他，後來先生有搬回來住隔壁，先生幾乎沒有過來一起吃飯。

法官傳喚女兒證稱，父母爭吵不斷，都是同樣的話題，母親會懷疑父親嫖妓，兩人吵架，她看到兩人經常吵架，母親也會無端詢問是否有去某一個地方，父親因為長期恐懼壓迫會想躲母親。