桃檢戲稱「逃檢」新檢察官受訓上手 積案11月前清理

2019-10-14 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



桃園地檢署積案量大，檢察官平均未結案逾200件以上冠全台，桃檢今年又12名資深檢察官請調，補進檢察官新人12人，地檢署今天下午舉辦新進檢察官教育訓練，其中2名新進檢察官當兵，僅有10人新檢察官與現有檢察官、檢事官一起受訓，襄閱主任檢察官林秀敏表示，桃檢的檢察流動率太高，教育訓練希望增加檢察官對案件熟稔度，縮短案件處理時間，逾期積案希望11月前由積案清理小組處理。

桃園法院積案案件量龐大全台第一，被形容「地獄級」法院，桃園地檢署積案不遑多讓，逾期積案量大被戲稱是「逃檢」。桃園地院、桃檢也都成立積案清理小組，專門解決過去法官、檢察官留下的逾期積案。

桃園地檢署指出，桃檢編制檢察官、主任檢察官分別最高185人、37人，目前該署預算員額中，檢察官98人已補97人、主任檢察官15人補齊，但是今年12名檢察官調動離開，新進檢察官12人，目前2人當兵，剩10人受訓後參與辦案。