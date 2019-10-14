美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



台北地方法院。本報資料照片 分享 facebook 女美髮師前年1月清晨到男友耿令凡住處搭電梯上12樓墜樓身亡，檢警追查，耿案發前揚言「要去死我陪你」、「那我們就一起死吧」，檢方依加工自殺罪嫌起訴耿，法院認為耿傳訊息是為勸阻女子不要自殺，並沒有加工自殺犯意，判無罪確定；民事部分，女子家屬求償677萬餘元，台北地方法院今天開庭，女子母親自出庭，她哽咽地表示，「我女兒打電話說晚點就回來，沒想到回來的卻是遺體」，現在每次開庭就重新回憶一次，十分難熬，但打官司是為她孫子的權益。

女子母親庭中指出，她女兒當時還有打電話回家，表示有朋友要自殺會晚一點回家，卻接到警察電話說是她女兒自殺，她一直納悶去勸人家的人，「為什麼卻是她死了？」她說，女兒打電話說晚點回家，「沒想到回來的是遺體」，她對耿的說法無法理解，若是耿要勸阻女兒自殺，為何沒打電話，也沒問女兒在哪，反而傳訊「我等等就走」，若是關心一個人，不會是這個樣子，而且耿在偵查庭中曾說自己有一定的責任。

她表示，她當天遲遲等不到人，隔天一早準備出門找人時，感到頭頂到背脊發冷，「比霸王寒流還冷」，她直覺大事不妙，仍定下心帶孫子出門找女兒，途中接到警方電話得知女兒死訊，她腦筋一片空白，但她知道不能慌張，還要安撫其他家人的情緒，「我當天一滴眼淚都沒流」；到警局做筆錄，孫子還不斷地說「我要去找媽媽」，一被告知媽媽走了，孫子當場放聲大哭。

她說，「我自己生的女兒我自己收」，女兒死狀只有她和葬儀社人員看到，她至今也不讓長輩知道女兒的死因，就怕家人承受不住，如今訴訟已超過2年，每開庭一次她就得重新回憶一次，心再度被撕裂，「但現今打官司就是為了孫子的權益」。

檢方起訴指出，耿和女子是男女朋友，但女子事後發現耿早有一名交往6年的女友，心情不好。耿2017年1月1日晚間11時許傳Line給女子，「等我一下」、「那我們就一起死吧」等語，認定耿友邀女子一起尋短。隔天凌晨，耿在住處讓女子喝威士忌壯膽，再傳訊息「我等等九點就走」，促使女子從12樓跳下，傷重不治。

女子被發現墜樓摔落，全身多處骨折，當場死亡，未留有遺書，檢警查出，懷疑女子的死與耿有關，偵辦他加工自殺罪。耿否認犯行，他供稱女子多次傳訊息表示「好想去死」，他一直勸阻無效，才會傳訊息回「要去死我陪你」、「那我們就一起死吧」等語，誘使女子前來他家，他目的是為了勸阻女子自殺，之後兩人講好不死了，一起回家喝威士忌，也發生性關係，未料隔天早上他起床，女子已經墜樓身亡；法院判耿無罪確定。

女子生前撫養一名兒子，過世後由哥哥收養；民事部分，女子母親求償喪葬費、扶養費和精神慰撫金等約277萬餘元，女子哥哥則求償約400萬元，台北地方法院今天開庭，耿的律師指出，耿沒有任何故意或過失，他全程都是很有正義感、熱忱的勸阻女子自殺，「如果這樣有過失，誰還敢幫助人」，並認為對方只截取片段臉書和LINE訊息扭曲事實，且主張對方提告罹於時效。女子家屬委任律師則說，從雙方LINE訊息看出，女子死亡和耿有因果關係，耿的說法和訊息有出入，不符邏輯。

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