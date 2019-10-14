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涉換個資灌票案 5體界幹部願捐款求緩刑

2019-10-14 18:10中央社 台北14日電

前棒協理事長陳太正等5體界幹部涉嫌互灌人頭會員，以鞏固理監事改選主導權，檢方以違反個資法起訴。5名被告今天在法院開庭時表示，願公益捐換取緩刑，並接受法治教育。

陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華涉嫌違反個資法被檢方起訴，台北地方法院今天開庭審理。

5人庭訊時認罪並請求緩刑，法官要被告對緩刑條件的公益捐金額表示意見。5名被告表達願意支付3萬元至15萬元不等的公益捐款方式，請求法官予以緩刑，並接受法治教育。

公訴檢察官則認為，5人應再提高公益捐的金額。法官諭知全案改簡易判決程序。

檢方起訴指出，教育部體育署為開放全民參與各單項體育協會，在民國106年11月1日至12月20日期間，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，讓一般民眾上網登錄報名，進而參與各體育團體理監事的改選作業。

起訴指出，陳太正等人為增加各自協會的預報名人數，涉嫌蒐集近3000筆個資，並約定以陳太正作為個資中轉中心；李侑龍、劉中興、許東雄等3人分別將蒐集到的個資交給陳太正，再由陳太正進行交換作業，以此方法違法處理個資。

另外，在劉中興主導的網球協會預報名人數暴增情況下，同樣想參選網球協會理監事改選的趙安華，則涉嫌透過人脈，蒐集到4000多筆個資，並輸入網球協會的預報名網站中。

台北地檢署原本考量5人認罪，予以緩起訴處分，檢察官依職權向高檢署聲請再議，高檢署認為全案偵查不完備，發回北檢繼續偵查。北檢今年7月間認定被告未全數認罪，依違反個人資料保護法提起公訴。

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