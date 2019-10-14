被罵下賤、勾引男人 女模辛尤里沒出庭求償宣告落空

2019-10-14 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



F奶性感女模、網紅辛尤里（本名辛宜儒）獨自撫養女兒，常在臉書分享性感生活照，她被女網友陳佳君在臉書PO文指會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」等語，連整形前的照片也被陳放上網，提告公然侮辱等罪嫌。刑事部分，陳女被判拘役60日，得易科罰金；民事部分，辛尤里向陳女、整形診所連帶求償200萬元，台北地方法院今天開庭，辛尤里再度未到庭，而被告律師拒絕辯論，法官諭知依照民事訴訟法規定，兩造均未到場，視為撤回起訴。

陳女前年11月指辛尤里「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，我就是在講辛尤里小姐，眾人皆知，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦」。

辛尤里也指控，陳女在爆廢公社等臉書社團指她「整個人塑膠的也不知道在囂張什麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超級雙面」等，另辛尤里認為，陳利用在醫美診所擔任櫃檯人員職務，私自盜取診所拍攝她整型前的照片，再公開放上網路。

刑事部分，陳被依妨害名譽罪判拘役60日確定；民事部分，辛尤里向陳女、整形診所連帶求償200萬元，台北地方法院開庭時，辛尤里多次未到，直到今年8月才親自出庭，邊哭邊向法官表示，法院通知寄到新竹老家，母親沒有幫她拆信，她才沒有到庭，且她第一次告人，要請律師她沒有那麼多錢。