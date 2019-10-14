潤寅詐貸案 律師竟帶卷證外出複印

2019-10-14 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



吳姓女律師PO文，指潤寅詐貸案是北院閱卷室大姐，指導教律師攜帶卷宗去外面引印。圗／讀者提供 分享 facebook 台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之夫婦製作不實帳目，以借舊還新手法，向王道等銀行詐貸350億元，調查局過濾LINE對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉嫌教唆串、滅證，上周兵分18路大規模搜索，約談11人到案，檢方訊後命黃100萬元交保，另聲押禁見包括潤寅三巨頭張力方、林奕如、莊淑芬等7人獲准。

離譜的是，台北地院召開羈押庭前，律師團閱卷後，卻把影印的偵查卷拿到附近的影印店影印，甚至包含其他被告卷宗，消息傳出讓檢方擔心卷宗筆錄內容外洩，恐造成串、滅證之虞，痛批律師太過草率、荒唐，將追究相關責任。

日前有名吳姓女律師PO文，「我今天中午在台北地院閱卷時，親耳聽到閱卷室大姐看到某案的卷很多，且有十幾位辯護人聲請同時閱卷，所以很好心的主動建議已經到場的四位律師說：『你們印好的影印本，看要不要直接拿到東吳那邊的影印店複印裝冊，會比我們這邊複印快很多喔！』

當時幾位老律師還異口同聲說：『真的嗎？可以嗎？』『欸她說叫我們印好後拿去東吳那邊複印比較快啦！』

女律師接著PO文說，我自己也想了一下，想說還有這招喔，不會就是這件吧，好慘，還要被追究刑責。」

台北地院日前指出，辯護人依法取得偵查中資料之影本，除用於為被告辯護外，不得作為他用或洩漏，並應遵照律師法及刑事訴訟法等規定。本件辯護人行為，已由檢察官指揮司法警察到影印店進行調查，以確認辯護人後續有無相關責任。