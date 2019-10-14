最高法院限量分案？ 鄭玉山：法官很快就會退休

2019-10-14 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



最高法院院長鄭玉山(前排右一)說明最高法院「限量分案」原因。圖／取自立法院網站 分享 facebook 立法院司法及法制委員會今審查司法院2020年度預算，其中最高法院歲出一般行政減列2百萬元。最高法院「限量分案」積弊成討論焦點，召委周春米質疑最高法院對於收案至分案之間的期限，至今沒提出任何管考標準。最高法院院長鄭玉山表示，限量分案有其歷史原因，最高法院的法官「一般都會退休，而且很快就會退休」，且調辦事法官制度輪動率太高，近3年的輪動率為75%，最高院會盡力解決問題。

鄭玉山表示，如果預算減列，影響非常大，他希望用「凍結」的方式來看執行的成果如何。鄭說，原想增補人力來清理積案，但人力沒有到位，案子卻越來愈多。

最高法院今年5月承諾自9月起算6個月內(2020年2月止)，將收案超過1年的案件依照收案時序全部分出；1年內將收案超過6個月的案件全部分出。但，10月3日時又表示，司法院增補民事庭辦案法官人力4名，所以要「略作調整」，明年2月止只能將超過1年半的案件分出，預估要10.7個月才能將超過1年的案件全數分出。

周春米表示，鄭玉山說「要對召委致最深的歉意」，她承受不起，因為鄭應該是「對人民致最深的歉意」；她要求最高法院「不要限量分案」，不是要求馬上結案，只是希望最高院有公開、透明、公平的分案制度。

不久前，女法官楊絮雲控訴遭最高法院分案霸凌，輿論譁然。周春米表示，不要讓外界「不知道、看不到」如何分案，況且把長期沒分案的案子分給剛調最高院的法官，這並不公平。

周春米以最高法院的書面報告為例，詢問鄭玉山「一般民眾看得懂嗎？你們看看你們寫的文字，把每個月大家要休假、要上課、要演講放進去『抵案子、不分』，這什麼道理啊？」並指一、二審法官都可以分案，為何最高法院不行？她認為法律的靈魂在道理，道理要民眾能接受。

周春米說，最高法院若不處理現行制度，這與司法院要推的金字塔原則有衝突，「4316件沒分案，1年以上沒分的有1319件」，她質疑「這可以交代嗎？」

周春米質疑，如果法官退休或「調回去」，案子就要存科待分，「為什麼不去檢討這個制度？」這樣難以推動金字塔型訴訟制度，再次質疑最高法院法官有自己的困難，難道地方法院的法官就沒有困難嗎？