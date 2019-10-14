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心繫兒子病情闖平交道 法院審酌情節後仍判罰

2019-10-14 14:55聯合報 記者陳俊智／即時報導

新北一名陳姓小貨車駕駛因為心繫生病住院的兒子，開車一時恍神，違規闖越了平交道，被裁罰74500元並吊扣駕照12個月。事後，他提出兒子的住院證明和收據當證據，並指吊扣駕照恐使生計斷炊，希望法院考量其處境從輕發落，但法院調查違規情節屬實，認定裁罰未違反比例原則，今天判他敗訴。

新北地院判決指出，陳男是今年4月在宜蘭市校舍路違規闖越平交道，被鐵路警察認定是「警示號誌已顯示仍闖越平交道」，但他興訟主張自己當時是憂心小兒子的病情才無法做出正確判斷，並非有意違規。

陳男提出兒子的就醫紀錄，指兒子從3月26日住院到4月2日才出院，出院當晚又病發送醫，頻繁進出醫院讓他備感壓力，而工作和家庭兩頭燒，更是讓他身心俱疲。

他表示，違規的前一天，兒子因為生病又去看門診，已經崩潰大哭好幾次。此外，此案罰款金額不小，如果再被吊扣駕照，恐怕無法上班，希望法院能從輕發落，今後一定更加小心謹慎。

法院認為，陳男雖指憂心兒子病情導致無法正確判斷，但違規闖越平交道行為屬實，即使不是故意，仍有過失責任。此外，吊扣駕照雖然限制了駕駛車輛的自由權利，但該處分的目的是在追求更大的公共利益，且陳男工作權被侵害部分僅限一段時間內駕駛車輛的權利，未逾越比例原則，因此駁回其請求。

新北一名陳姓小貨車駕駛因為闖越平交道，被裁罰74500元並吊扣駕照12個月。事後...
新北一名陳姓小貨車駕駛因為闖越平交道，被裁罰74500元並吊扣駕照12個月。事後，他興訟指自己是憂心兒子病情才會違規，希望撤銷罰單，但新北地院審酌情節仍判罰。圖／翻攝自GOOGLE地圖
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