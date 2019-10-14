批韓國瑜挨告 名嘴黃光芹出庭反嗆「大砲打小鳥」

2019-10-14 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



資深媒體人黃光芹與高雄市長韓國瑜因自傳版稅爭議鬧翻，黃光芹今年6月起在臉書連載文章「你所不知道的韓國瑜」批韓，挨告涉犯妨害名譽罪。台北地檢署今上午傳喚黃光芹出庭，她受訪說：「大砲打小鳥！恫嚇意味相當濃厚，在選舉前把司法當作他的戰爭武器之一。」

黃光芹撰寫《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》自傳書籍後，因版稅爭議與韓國瑜鬧翻，之後頻頻在臉書發文踢爆「你所不知道的韓國瑜」系列文章，另賴坤成也時常在政論節目上談論韓，引發韓陣營不滿。

今年8月間，韓國瑜委由律師對黃光芹、賴坤成提告妨害名譽罪。律師指黃光芹明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜名譽，顯具有誹謗的客觀行為及主觀故意，涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜提告並未親自按鈴申告，僅由委任律師到北檢遞狀。北檢收案後，為釐清韓國瑜告訴內容與範圍，傳喚韓於本月7月上午出庭，而韓委由律師出庭陳述。

黃光芹今出庭後受訪表示，「他（韓國瑜）避重就輕，只告小的那一段話，不告事情的主體。」她認為，韓提告動作是「要達到一個效果！」、「就一個資深媒體人來講，就算千條百條，我覺得也不可能阻止我就新聞事實的調查採訪，或是針對他對選民毀棄承諾，對選民的一個知的權利的維護。」