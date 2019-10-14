親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

批韓國瑜挨告 名嘴黃光芹出庭反嗆「大砲打小鳥」

2019-10-14 14:06聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

資深媒體人黃光芹與高雄市長韓國瑜因自傳版稅爭議鬧翻，黃光芹今年6月起在臉書連載文章「你所不知道的韓國瑜」批韓，挨告涉犯妨害名譽罪。台北地檢署今上午傳喚黃光芹出庭，她受訪說：「大砲打小鳥！恫嚇意味相當濃厚，在選舉前把司法當作他的戰爭武器之一。」

黃光芹撰寫《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》自傳書籍後，因版稅爭議與韓國瑜鬧翻，之後頻頻在臉書發文踢爆「你所不知道的韓國瑜」系列文章，另賴坤成也時常在政論節目上談論韓，引發韓陣營不滿。

今年8月間，韓國瑜委由律師對黃光芹、賴坤成提告妨害名譽罪。律師指黃光芹明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜名譽，顯具有誹謗的客觀行為及主觀故意，涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜提告並未親自按鈴申告，僅由委任律師到北檢遞狀。北檢收案後，為釐清韓國瑜告訴內容與範圍，傳喚韓於本月7月上午出庭，而韓委由律師出庭陳述。

黃光芹今出庭後受訪表示，「他（韓國瑜）避重就輕，只告小的那一段話，不告事情的主體。」她認為，韓提告動作是「要達到一個效果！」、「就一個資深媒體人來講，就算千條百條，我覺得也不可能阻止我就新聞事實的調查採訪，或是針對他對選民毀棄承諾，對選民的一個知的權利的維護。」

黃光芹指出，就看看我們要站在維護小市民的權益，還是站在什麼樣的立場，這是媒體最基本的責任，其他媒體人也跟我們遇到一樣的遭遇。就是說你評論一個事情，在新聞事件發展之後，我們上節目評論一個事情，連基本權利都被藉著司法，想要恫嚇、想要打壓，這個前所未見的！

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
分享

韓國瑜黃光芹妨害名譽
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

獨居婦被騙130萬元 鍥而不舍向詐騙首腦求償勝訴

2019-10-14 14:13

日籍居酒屋幹部 酒後暴打情侶遭起訴

2019-10-14 13:54

PO影片賣豬鼻龜「1萬6000元誠可議」 繳2萬元換緩起訴

2019-10-14 13:49

婚姻定義公投重行公告 幸福盟提告遭駁回

2019-10-14 12:23

男看空姐罷工影片恐嚇長榮首席副總 緩起訴1年寫悔過書

2019-10-14 12:02

忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

2019-10-14 10:30

機車轉彎跨越雙黃線出車禍 法官判貨車駕駛免賠

2019-10-14 09:37

他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31

婦疑夫出軌離家出走半月 兒：父帶我去阿姨家住

2019-10-14 07:24

不滿警官書面回覆檢舉案件PO文罵人 男子判賠1萬

2019-10-14 00:17

他嗆PO「爆料公社」公審渣男 一句話卻慘挨告恐嚇

2019-10-13 22:55

高雄女監爆女女性侵 被害猥褻過程監視器全都錄

2019-10-13 22:36

3男躲廢棄眷村避寒流 被海軍告入侵獲判無罪

2019-10-13 21:17

1男丟酒瓶砸傷2警 1男擅騎拖吊重機雙雙遭起訴

2019-10-13 21:05

泰男騎電動車酒駕被逮 法官：判刑2月不用驅逐出境

2019-10-13 15:30

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03

警攔查Uber抽菸司機 乘客不爽掙扎拒檢被送監

2019-10-13 12:26

已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07

男子二度酒後騎機車上路 還逆向行駛被判刑6月

2019-10-13 08:49

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

娶烏克蘭老婆好幸福？台男曬擁吻照放閃：真的很爽

2019-10-13 19:01

影／送餐途中車禍 北市UberEats外送員不治死亡

2019-10-13 19:01

台南東山聖賢國小總務主任溺斃瀑布 校方：他超盡責

2019-10-13 19:43

又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

2019-10-13 16:01

訪南投帖比倫瀑布失足落水 國小師卡石縫溺斃

2019-10-13 18:58

高雄女監爆女女性侵 被害猥褻過程監視器全都錄

2019-10-13 22:36

外送員之死 勞動部今會公布UberEats、Foodpanda勞檢

2019-10-14 11:07

遭浪拍落海1死1傷 里長：鼻頭角祕境應該封閉

2019-10-13 20:55

影／遭恍神駕駛撞飛再撞前車 UberEats外送員大量出血不治

2019-10-13 21:41

他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31

食物外送員3天2死 無職災給付 勞權誰來顧

2019-10-13 23:56

影／22歲男假日上班 騎車衝撞水溝橋墩身亡

2019-10-13 16:30

鼻頭濱海步道健走遭大浪打落海 1女無生命跡象

2019-10-13 19:15

史上最大貨櫃走私1.5噸毒品 涉案警員自白為1千萬

2019-10-14 13:20

鼻頭角阿朗壹古道秘境1死1傷 他驚呼早上才帶人走過

2019-10-14 11:07

搭火車為省12元 台鐵列車長與小三婚外情曝光

2019-10-14 13:10

訪南投帖比倫瀑布失足溺水 遊客一死一獲救

2019-10-13 18:11

走鼻頭祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

2019-10-14 12:27

遊覽車司機超狂停法他怕翻車 網虧：物理老師哭暈

2019-10-14 12:24

外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11

救難人員急流賭命尋人 缺裝備靠塞石頭才沒沖走

2019-10-14 07:37

男女走鼻頭角祕境被海浪捲走 當地里長疾呼快封閉

2019-10-13 23:49

3男躲廢棄眷村避寒流 被海軍告入侵獲判無罪

2019-10-13 21:17

三義老婦人中餐吃飯不見人影 不幸溺斃埤塘

2019-10-13 15:43

影／台南市鬧區透天厝火災 2名房客外出逃過一劫

2019-10-13 19:19

男疑闖工地遭挖土機輾腰亡 倒楣駕駛被送辦

2019-10-13 15:31

新聞眼／斜槓青年搏命 遺落在保護傘外…

2019-10-14 00:12

高雄68歲男子離家4天機車停出海口 海巡消防搜救中

2019-10-13 15:15

婦疑夫出軌離家出走半月 兒：父帶我去阿姨家住

2019-10-14 07:24

老翁誤踩油門撞死妻 獨子與鄰居合力抬車拉出母親痛哭

2019-10-13 16:49

淡水茶室酒客如廁爆發衝突 從店內打到店外

2019-10-14 10:20

恐怖情人？男子18次刺破女友輪胎 警方起出鑽子與鐵釘

2019-10-13 22:33

疑車速過快失控摔車 馬祖高中女學生1死3傷

2019-10-13 21:02

意外還是他殺？ 離奇命案 女子陳屍逾1公噸膠筏下

2019-10-13 23:51

機車轉彎跨越雙黃線出車禍 法官判貨車駕駛免賠

2019-10-14 09:37

影／狗咬狗 主人竟撂人圍毆豬肉攤老闆

2019-10-13 21:54

3天2外送員身亡 林佳龍：落實交通法規

2019-10-14 09:24

影／宜蘭沿海又見大型拖網違規捕魚 被蘇澳海巡逮個正著

2019-10-13 15:18

外送車禍頻傳 柯文哲：未來外送員車禍將註記

2019-10-14 12:38

不滿警官書面回覆檢舉案件PO文罵人 男子判賠1萬

2019-10-14 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top