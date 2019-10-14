PO影片賣豬鼻龜「1萬6000元誠可議」 繳2萬元換緩起訴

2019-10-14 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



陳姓女子在臉書PO出影片，涉嫌表示要出售已飼養5年的保育類野生動物豬鼻龜，「1萬6000元誠可議」，經基隆市政府函送法辦。基隆地檢署偵結，認定陳女違反野生動物保育法，審酌她一時失慮觸法，且無前科，給予緩起訴處分，但應支付公庫2萬元。

陳女今年5月間在臉書上傳第2級保育類野生動物豬鼻龜影片，表示要出售，若有人透過臉書Messenger詢價，均答覆「1萬6000誠可議」。1名消費者檢附與陳女買賣對話截圖，今年5月18日向農委會林務局首長信箱提出檢舉。

林務局函請基市府查處，基隆市動物保護防疫所人員對陳女臉書實施網路稽查，查獲她在5月20日凌晨0時32分又公開貼文，展示豬鼻龜影片，並標示「豬鼻龜，想養告訴我」。

動保所通知陳女協助調查，陳女表示家中的豬鼻龜已養5年，現在因為孩子大了一點，會好奇並想碰觸魚缸，擔心發生危險，才會想賣掉豬鼻龜，不知道這樣做違法。動保處完成調查後，將全案函送檢方偵辦。

檢方起訴指出，陳女行為違反動保法第5條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。依同法第40條規定可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。