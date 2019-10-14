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婚姻定義公投重行公告 幸福盟提告遭駁回

2019-10-14 12:23聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

中選會去年10月24日公告10個公投案後，又在11月2日重行公告第九案至第十五案，並加入行政院意見書。第10案領銜人游信義向法院聲請停止執行。台北高等行政法院裁准後，中選會即自行撤銷原處分，但游仍有不服，續行確認訴訟。法院審理後認為無確認利益，判決駁回，可上訴。

107年11月24日公民投票第10案領銜人，該提案：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」。中選會於107年10月24日已就行政院意見書依法公告，並訂於107年11月24日舉行公民投票，但中選會收受行政院107年10月29日院台法字第1070212830號函後，107年11月2日以「中選務字第1073150450號公告（原處分）」重行公告全國性公民投票案第10案行政院意見書。

公民行動總召游信義不服原處分，向法院聲請於本案訴訟終結確定前，停止原處分之執行，且中選會不得將原處分登載於107年11月24日公民投票選舉公報。　

法院認為，中選會重行公告違反公投法第17條規定，如繼續執行原處分有難以回復損害、有急迫情勢，去年11月19日裁定停止執行原處分，且中選會不得將原處分登載於107年11月24日公民投票選舉公報。

事後，中選會107年11月20日以「中選務字第1073150505公告」撤銷原處分，游仍有不服，續行確認訴訟。法院指出，中選會依裁定理由，撤銷包含原處分在內的有關公告，顯示其已按法院見解，依行政程序法規定職權撤銷違法的行政處分。

法院表示，並無行政處分是否違法不明確，致游法律上利益有受侵害的危險情形，難認游有提起本件確認訴訟的確認利益，判決駁回，可上訴。

台北高等行政法院。本報資料照片
台北高等行政法院。本報資料照片
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中選會投票行政院
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