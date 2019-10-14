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男看空姐罷工影片恐嚇長榮首席副總 緩起訴1年寫悔過書

2019-10-14 12:02聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

長榮航空今年6月間爆發空服員罷工事件發生勞資抗爭（見圖），張男以暱稱在網路恐嚇長...
長榮航空今年6月間爆發空服員罷工事件發生勞資抗爭（見圖），張男以暱稱在網路恐嚇長榮航空副總，檢方偵結恐嚇罪嫌起訴。 聯合報系資料照／記者曾增勳
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長榮航空今年6月下旬爆發空服員罷工事件引發全國關注，桃園市30歲任職建設公司張姓男子原本事不關己，因看見網路轉載新頭殼Newtalk發佈youtube(「妳給自己留點退路」長榮首席副總官威怒飆罷工空服員)影片，不滿長榮首席副總言行，竟在6月21日利用公司電腦，以暱稱「樺仔」在影片下方留言恐嚇「你也給自己留條後路吧，何先生你想斷手還是斷腳？」，使何姓副總心生畏懼報警提告，桃園地檢署今天上午表示，張男被告恐嚇罪嫌，姑念張男無前科，犯後態度良好，偵結給予緩起訴1年，並寫下悔過書。

桃園地檢署起訴書指出，長榮航空6月20日到7月10日爆發空服員罷工事件，張姓男子6月21日在網路看見轉載新頭殼Newtalk發佈youtube(「妳給自己留點退路」長榮首席副總官威怒飆罷工空服員)的影片，他不滿網路何姓副總言行，在下方以暱稱「樺仔」留言「你也給自己留條後路吧...」的恐嚇文字，使該副總心生畏懼，危及生命、身體、名譽、財產安全。

長榮航空何姓副總報警提告，檢警根據張男的電腦IP網址查出是桃園市中壢地區一家建設公司電腦，進一步查出是張男利用公司電腦發出恐嚇文字，張男在偵訊中坦承犯行。

檢察官表示，張姓男子涉恐嚇危害安全罪嫌，可處2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，姑念張男並無前科，犯行坦承犯行、態度良好，為一時失慮誤觸刑典，以此教訓警惕，偵結張男被告恐嚇罪嫌，給予緩起訴1年處分，在緩起訴處分確定6個月內向公庫支付1萬元緩起金，並立下悔過書。

長榮航空今年6月間爆發空服員罷工事件發生勞資抗爭（見圖），張男以暱稱在網路恐嚇長...
長榮航空今年6月間爆發空服員罷工事件發生勞資抗爭（見圖），張男以暱稱在網路恐嚇長榮航空副總，檢方偵結恐嚇罪嫌起訴。 聯合報系資料照／記者曾增勳
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