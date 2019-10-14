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機車轉彎跨越雙黃線出車禍 法官判貨車駕駛免賠

2019-10-14 09:37聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓男子搭乘褚姓友人騎的機車擦撞李男駕駛的大貨車，機車倒地造成王骨折，向李求償醫藥費等共75萬元。法官查出，褚男騎機車駛出巷口右轉時跨越雙黃線發生車禍，應負肇事責任。李男駕車直行煞閃不及，無肇事原因，駁回王男告訴，判李男免賠。全案可上訴。

王男起訴主張，去年8月28日下午他搭褚男騎的機車，在從安樂路2段166巷右轉安和一街時，與沿安和一街往建德國小方向行駛，由李男駕駛的營業大貨車發生擦撞，造成他右側外踝骨折、右側庶骨骨折，請求李男賠償醫藥費8萬6062元、工作損失13萬5000元、慰撫金50萬元等費用，合計75萬0558元。

李男答辯，車禍發生前他正開車回家，褚男、王男騎乘的機車突然從巷子衝出來，導致車禍發生。這起車禍他無肇事責任，請求駁回告訴。

法院開庭時，兩造均稱不清楚車禍如何發生。法院向基隆市警察局調取車禍相關資料顯示，李男駕車沿安和一街直行，接近安樂路2段166巷口時，褚男騎機車搭載王男從巷口駛出並右轉，機車左側與貨車擦撞。

公路總局台北區監理所基宜區行車事故鑑定委員會鑑定結果，認為褚男騎車自岔路口右轉彎跨雙黃線不當，且未注意車前狀況為肇事原因。李男駕車直行煞閃不及，無肇事原因。

法官指出，車禍在地面產生的擦撞痕跡位在李男行駛的車道，代表兩車碰撞時，褚男騎機車應有跨越雙黃線，進入李男車道。李男在自身車道直行，應認已盡相當注意而無過失，認定王男請求李男負擔損害賠償責任無據，予以駁回。

王姓男子搭乘友人騎的機車，在安和一街與李男駕駛的大貨車發生車禍造成骨折，向李求償...
王姓男子搭乘友人騎的機車，在安和一街與李男駕駛的大貨車發生車禍造成骨折，向李求償約75萬元。法官查出機車跨越雙黃線肇事，判李男免賠。記者邱瑞杰／攝影
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