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他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子黃騰羿3年前開車行經桃園市桃園區，看到警察正在處理沿途砸車的楊姓商人，交通因管制而打結；黃火大，氣得下車、拿球棒朝楊的頭和身體揮打，楊被毆致死。桃園地院依殺人罪判黃17年徒刑，褫奪公權8年。高等法院日前開庭，黃否認殺人，楊妻則控訴「正常人車上會放鋁棒、打人要害嗎？」，她批黃拖延訴訟。

29歲的黃騰羿曾因妨害自由遭判刑3月，2015年9月22日易科罰金執行完畢，本次犯罪構成累犯。2016年7月9日下午4點多，上身赤裸的楊姓商人(36歲)拿鐵棒，沿著同安街砸停在路邊的車輛，警方淨空道路處理。

黃不滿行車動線受阻，又覺得警察的處理方式「沒效」，拿出球棒上前，楊則高舉手中的鐵棒示威。黃揮擊數下，楊被打倒，他仍不罷手、繼續攻擊。楊因左枕骨顱底骨折併左後顱窩硬腦膜血腫、左小腦向上經天幕及扁桃體疝脫等傷害，送醫後仍於7月16日晚間死亡。

黃騰羿不否認揮打，但辯無殺人之意，稱楊當時在砸車還打警察，一時脾氣上來就打對方，「我沒有想那麼多」。黃說，目的只是要讓揮舞鐵棒的楊停止攻擊舉動，出發點不是惡意。

唐姓警員在一審時證稱，黃打楊的頭好幾下，「還記得其中有一下是正中楊的後腦正中間，非常大力」。他說，看到打下去的時候還嚇一跳，想說「這麼大一下一定會出事」，楊倒地後開始哀號，嘴巴裡說一些語意不清的話。

桃院認為，黃不斷說是看警員遭楊攻擊才會下車幫忙，但監視器畫面顯示警員已經淨空現場，黃竟不顧警員攔阻執意進入現場，下手之狠已超出合理限度，「幫忙警察」只是卸責之詞，判17年徒刑。

高院9日開庭時，黃遲到12分鐘，到庭後仍否認殺人罪。因楊姓死者過世前曾手術，辯護律師則聲請向法醫研究所、台大醫院函詢，釐清楊是否有糖尿病凝血異常、不宜手術的情形，以釐清死亡與黃騰羿間的因果關係。檢察官認為被告的聲請無必要，因楊就是遭黃打頭，多重器官衰竭而死亡，法醫已明確鑑定。

告訴代理人向法官表示，本件屬強制辯護案件，黃騰羿在一審就換了3個律師，也曾沒來開庭，死者已往生3年，卻仍還在訴訟中，非常不公平。

楊的遺孀也向法官訴苦，指案發以來黃未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，家人被騷擾。她表示，姑息這種人只會讓更多人受害，黃上網自稱行為「正義」，這是很不正確的行為。

遺孀庭呈黃與友人的對話，其中，黃說楊姓商人「看起來像流浪漢」，並稱「如果知道是誰就不會動手」。遺孀認為黃根本不認為動手打人是錯的，而是「打錯人」。告代表示，這件案子不是出於高尚的動機，而是黃情緒失控而造成的悲劇。

男子黃騰羿揮棒打死沿途砸車的楊姓商人，桃園地院依殺人罪判他17年徒刑，褫奪公權8...
男子黃騰羿揮棒打死沿途砸車的楊姓商人，桃園地院依殺人罪判他17年徒刑，褫奪公權8年。高等法院開庭，告訴代理人批評黃「根本不是出於高尚的動機」，而是情緒失控釀悲劇。記者王宏舜／攝影
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警察殺人
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