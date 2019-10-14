婦疑夫出軌離家出走半月 兒：父帶我去阿姨家住

2019-10-14 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



婦人「小美」懷疑丈夫外遇離家出走，返家後幼子告訴她「老爸帶我去阿姨家住」，她請求損害賠償，丈夫「阿山」及「小珊」否認犯行，但卻有「阿山」裸上半身抱「小珊」的截圖照片，「小珊」也自承「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」，法官判兩人連帶賠償20萬元。

「小美」提告稱，她與「阿山」結婚5年，育有1子，未料他去年認識「小珊」後，其2人即常在一起，「阿山」更常藉故不回家，無視家庭倫理。

去年4月間，「小美」得知2人姦情，乃與「阿山」爭吵，他竟於去年5月5日毆打她，更於去年10月6日限制她行動及對她施暴，「小美」為保護自己，乃於同年10月6日報警依家暴事件處理，此有法院所核發保護令可證。

「阿山」自去年10月31日起，即帶著幼子，前去「小珊」住處同居半個月，此事經幼子告訴媽媽「小美」，除此之外，另有「小美」與「小珊」間之對話及「小珊」所公布在網站上其與「阿山」的親密對話截圖及照片，經「小美」請求損害賠償。

「阿山」否認犯行，辯稱他與「小珊」只是好朋友關係，當初係因「小美」離家出走，他為照顧小孩，才會至「小珊」住處居住。「小珊」辯稱她所住居之房屋為一房一廳，內有一張單人床及一張雙人床，「阿山」是帶小孩過來給她帶，她幫「阿山」帶小孩及照顧生活起居，否認有不當行為。

法官查出，依截圖照片所示，「阿山」裸露上半身環抱「小珊」共躺於床上外，另「小珊」有以：「老公對不起……忙完趕快回家，我永遠愛你」等文字附加於二人其他照片上；且「小珊」自承「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」、「我真的也欠你一句對不起」等語。