親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣

連假結束好天氣也結束！北台今起一周 轉涼有雨

婦疑夫出軌離家出走半月 兒：父帶我去阿姨家住

2019-10-14 07:24聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人「小美」懷疑丈夫外遇離家出走，返家後幼子告訴她「老爸帶我去阿姨家住」，她請求損害賠償，丈夫「阿山」及「小珊」否認犯行，但卻有「阿山」裸上半身抱「小珊」的截圖照片，「小珊」也自承「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」，法官判兩人連帶賠償20萬元。

「小美」提告稱，她與「阿山」結婚5年，育有1子，未料他去年認識「小珊」後，其2人即常在一起，「阿山」更常藉故不回家，無視家庭倫理。

去年4月間，「小美」得知2人姦情，乃與「阿山」爭吵，他竟於去年5月5日毆打她，更於去年10月6日限制她行動及對她施暴，「小美」為保護自己，乃於同年10月6日報警依家暴事件處理，此有法院所核發保護令可證。

「阿山」自去年10月31日起，即帶著幼子，前去「小珊」住處同居半個月，此事經幼子告訴媽媽「小美」，除此之外，另有「小美」與「小珊」間之對話及「小珊」所公布在網站上其與「阿山」的親密對話截圖及照片，經「小美」請求損害賠償。

「阿山」否認犯行，辯稱他與「小珊」只是好朋友關係，當初係因「小美」離家出走，他為照顧小孩，才會至「小珊」住處居住。「小珊」辯稱她所住居之房屋為一房一廳，內有一張單人床及一張雙人床，「阿山」是帶小孩過來給她帶，她幫「阿山」帶小孩及照顧生活起居，否認有不當行為。

法官查出，依截圖照片所示，「阿山」裸露上半身環抱「小珊」共躺於床上外，另「小珊」有以：「老公對不起……忙完趕快回家，我永遠愛你」等文字附加於二人其他照片上；且「小珊」自承「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」、「我真的也欠你一句對不起」等語。

法官雖無法判定被告二人同居一處期間內確有發生性關係之通姦及相姦行為，惟2人共居同室，且有逾矩之裸身擁抱情事，足認2人間交往行為，已逾越男女正常社交活動所應有之分際，而屬對自身及他人婚姻之不誠實行為，足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，因此法官判2人連帶賠償「小美」20萬元。

婦人「小美」懷疑丈夫外遇離家出走，返家後幼子告訴她「老爸帶我去阿姨家住」，她請求...
婦人「小美」懷疑丈夫外遇離家出走，返家後幼子告訴她「老爸帶我去阿姨家住」，她請求損害賠償，法官判她丈夫及小珊兩人連帶賠償20萬元。圖／本報資料照
分享

外遇
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31

不滿警官書面回覆檢舉案件PO文罵人 男子判賠1萬

2019-10-14 00:17

他嗆PO「爆料公社」公審渣男 一句話卻慘挨告恐嚇

2019-10-13 22:55

高雄女監爆女女性侵 被害猥褻過程監視器全都錄

2019-10-13 22:36

3男躲廢棄眷村避寒流 被海軍告入侵獲判無罪

2019-10-13 21:17

1男丟酒瓶砸傷2警 1男擅騎拖吊重機雙雙遭起訴

2019-10-13 21:05

泰男騎電動車酒駕被逮 法官：判刑2月不用驅逐出境

2019-10-13 15:30

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03

警攔查Uber抽菸司機 乘客不爽掙扎拒檢被送監

2019-10-13 12:26

已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07

男子二度酒後騎機車上路 還逆向行駛被判刑6月

2019-10-13 08:49

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

影／送餐途中車禍 北市UberEats外送員不治死亡

2019-10-13 19:01

台南東山聖賢國小總務主任溺斃瀑布 校方：他超盡責

2019-10-13 19:43

娶烏克蘭老婆好幸福？台男曬擁吻照放閃：真的很爽

2019-10-13 19:01

又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

2019-10-13 16:01

訪南投帖比倫瀑布失足落水 國小師卡石縫溺斃

2019-10-13 18:58

影／就在家門口 高雄82歲老翁誤踩油門撞死78歲妻

2019-10-13 14:20

影／太離奇！台東膠筏置沙灘 一女子被壓死

2019-10-13 09:07

影／遭恍神駕駛撞飛再撞前車 Ubereats外送員大量出血不治

2019-10-13 21:41

遭浪拍落海1死1傷 里長：鼻頭角祕境應該封閉

2019-10-13 20:55

外送員之死…呂秋遠一語點破「承攬」關係的真相

2019-10-13 13:05

影／澳洲客士林夜市撈魚沒獎品比中指 店員亮刀恐嚇

2019-10-13 11:42

已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07

影／22歲男假日上班 騎車衝撞水溝橋墩身亡

2019-10-13 16:30

鼻頭濱海步道健走遭大浪打落海 1女無生命跡象

2019-10-13 19:15

警攔查Uber抽菸司機 乘客不爽掙扎拒檢被送監

2019-10-13 12:26

秘境賞夜景迷「航」驚魂 女：險些成女屍主角

2019-10-13 13:30

影／抓到了！沿路折損24支國旗 男被逮稱「喝醉失控」

2019-10-13 11:32

登山客跌落司馬庫斯邊坡 警與山青抬擔架走七公里救人

2019-10-13 10:17

訪南投帖比倫瀑布失足溺水 遊客一死一獲救

2019-10-13 18:11

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03

高雄女監爆女女性侵 被害猥褻過程監視器全都錄

2019-10-13 22:36

花蓮市區火災燒毀6戶 財損5百萬以上

2019-10-13 13:42

3男躲廢棄眷村避寒流 被海軍告入侵獲判無罪

2019-10-13 21:17

食物外送員3天2死 無職災給付 勞權誰來顧

2019-10-13 23:56

外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11

男疑闖工地遭挖土機輾腰亡 倒楣駕駛被送辦

2019-10-13 15:31

男女走鼻頭角祕境被海浪捲走 當地里長疾呼快封閉

2019-10-13 23:49

高雄68歲男子離家4天機車停出海口 海巡消防搜救中

2019-10-13 15:15

他的「正義」打死人 遺孀批：以為老公是遊民才打

2019-10-14 07:31

影／台南市鬧區透天厝火災 2名房客外出逃過一劫

2019-10-13 19:19

懷疑女友與人搞曖昧 台中男抓狂逼她跳觀景台證清白

2019-10-13 09:59

三義老婦人中餐吃飯不見人影 不幸溺斃埤塘

2019-10-13 15:43

老翁誤踩油門撞死妻 獨子與鄰居合力抬車拉出母親痛哭

2019-10-13 16:49

影／年輕超商女店員深夜下班 騎車過橋撞護欄不治

2019-10-13 10:01

通緝犯夜會女網友遇盤查 飆車載走警察撞電桿

2019-10-13 12:29

疑車速過快失控摔車 馬祖高中女學生1死3傷

2019-10-13 21:02

大學組長鐵鎚砸同事車 公懲會判記過

2019-10-13 12:36

新聞眼／斜槓青年搏命 遺落在保護傘外…

2019-10-14 00:12

影／狗咬狗 主人竟撂人圍毆豬肉攤老闆

2019-10-13 21:54

婦疑夫出軌離家出走半月 兒：父帶我去阿姨家住

2019-10-14 07:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top