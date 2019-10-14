不滿警官書面回覆檢舉案件PO文罵人 男子判賠1萬

2019-10-14 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



許姓男子因檢舉違規案件，不滿台南市某警官回覆方式，去年9月上網在市警察局局長臉書社團，涉嫌PO文辱罵警察局和警官，台南地院除依公然侮辱公署等罪，判處許拘役20天確定，警官並向許請求民事損害賠償，法官判許要賠1萬元給警官，民事部份可上訴。

許經向台南市警局110檢舉廟宇遶境佔用馬路，轄區分局巡官寄送書面回覆給許，許反控巡官盜用其住址個資、還上網到市警局、局長與某分局臉書粉專PO文公然罵巡官是白癡。巡官怒告許涉嫌公然侮辱。

巡官主張，許檢舉違規，不滿他的回覆方式，去年9月15日至22日期間以電腦上網登入臉書社群，在南市警局長、分局等粉絲專頁po文指「你警局是不是垃圾?巡官都是垃圾嗎?還是白癡，我只留電話，你不認識字還是你們是智障、是白癡，這是標準垃圾」。

巡官表示，許是經常性檢舉人，之前員警以電話回覆，常無端遭許批罵，他改用書面回覆許的檢舉，因許的留言分布在3個粉專，每個粉專粉絲都有上萬人，向許求償15萬元。

許主張，他以手機撥110檢舉廟宇遶境佔用道路，依往例會有警員打電話回覆他，但巡官卻以書面回覆，巡官未經他同意看過其個資住址，以書面回覆他檢舉結果。巡官不能以他在電話中對警察說話較大聲，就認為他在罵警察。