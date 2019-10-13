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他嗆PO「爆料公社」公審渣男 一句話卻慘挨告恐嚇

2019-10-13 22:55聯合報 記者林伯驊／即時報導

高雄林姓男子去年2月應朋友拜託，替朋友女兒的分手糾紛理論，過程中涉嫌嗆對方黃姓男子「你要紅嗎？我會給你很紅」，結果被認為要讓人「見血」，遭提告恐嚇罪；但林辯稱，是想將對方行徑貼上臉書社團「爆料公社」給網友公評，一、二審皆採信他的供詞，判無罪確定。

判決指出，林姓男子（48歲）受卓姓友人請託，由於卓的女兒分手發生糾紛，去年2月8日上午9時30分許，他被找去高雄前鎮區某銀行前面，參與談判分配保管箱財務等事；過程中林對於卓女的前男友黃姓男子相當不滿，怒嗆「你要紅嗎？我會給你很紅」。

黃姓男子事後指控林姓男子揮拳打人，並認為「要紅」的意思是要使人「見血」，覺得人身安全備受威脅，向警方報案提告傷害、恐嚇危害安全罪嫌。

林姓男子辯稱，是看不慣黃跟卓女交往卻跟其他女子發生性關係，還拍性愛影片，分手後甚至還討回所送的羽絨外套，才說「要紅嗎」、「會給你很紅」，是因打算把這些行為公布到臉書社團「爆料公社」，讓社會大眾評論。

全案一審期間傷害部分雙方達成和解，黃願意撤告，至於林涉嗆「會給你很紅」等語，法官認為依一般人的理解，「要紅」應是出名的意思，不會讓人聯想到見血。

法官也勘驗當天現場影像，林另嗆黃「你在外面玩女人，你還要和人（指卓女）同一個家庭，這樣喔？」，黃出庭也承認與卓女交往期間有出軌，可見林應是想PO臉書，判他無罪。全案上訴後，二審合議庭駁回，維持無罪判決確定。

高雄林姓男子涉嫌嗆聲「我會給你很紅」，反被提告恐嚇罪嫌，高雄高分院採信他只是想P...
高雄林姓男子涉嫌嗆聲「我會給你很紅」，反被提告恐嚇罪嫌，高雄高分院採信他只是想PO臉書社團「爆料公社」，判無罪確定。示意圖／Ingimage
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爆料公社恐嚇

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