他嗆PO「爆料公社」公審渣男 一句話卻慘挨告恐嚇

2019-10-13 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



高雄林姓男子去年2月應朋友拜託，替朋友女兒的分手糾紛理論，過程中涉嫌嗆對方黃姓男子「你要紅嗎？我會給你很紅」，結果被認為要讓人「見血」，遭提告恐嚇罪；但林辯稱，是想將對方行徑貼上臉書社團「爆料公社」給網友公評，一、二審皆採信他的供詞，判無罪確定。

判決指出，林姓男子（48歲）受卓姓友人請託，由於卓的女兒分手發生糾紛，去年2月8日上午9時30分許，他被找去高雄前鎮區某銀行前面，參與談判分配保管箱財務等事；過程中林對於卓女的前男友黃姓男子相當不滿，怒嗆「你要紅嗎？我會給你很紅」。

黃姓男子事後指控林姓男子揮拳打人，並認為「要紅」的意思是要使人「見血」，覺得人身安全備受威脅，向警方報案提告傷害、恐嚇危害安全罪嫌。

林姓男子辯稱，是看不慣黃跟卓女交往卻跟其他女子發生性關係，還拍性愛影片，分手後甚至還討回所送的羽絨外套，才說「要紅嗎」、「會給你很紅」，是因打算把這些行為公布到臉書社團「爆料公社」，讓社會大眾評論。

全案一審期間傷害部分雙方達成和解，黃願意撤告，至於林涉嗆「會給你很紅」等語，法官認為依一般人的理解，「要紅」應是出名的意思，不會讓人聯想到見血。