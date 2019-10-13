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3男躲廢棄眷村避寒流 被海軍告入侵獲判無罪

2019-10-13 21:17聯合報 記者林伯驊／即時報導

高雄陳姓男子等3人去年2月間為了避寒流，躲進左營區合群新村的廢棄房屋，卻遭負責管理的海軍陸戰隊巡管人員發現報警，橋頭地檢署依侵入建築物罪起訴3人。不過一審認為該處早無人居住，並未侵擾別人的居住權，判3男子都無罪，全案上訴後，高雄高分院駁回維持無罪確定。

起訴指控，陳姓男子原本就認識住左營區合群新村的畢姓友人，不過2017年6月起畢姓一家已經搬遷，房屋也點交收歸國有，由海陸指揮部軍眷服務組管理；原本建物的大門、側門都上鎖，且張貼公告「空舍財產屬國防部，請勿為佔住、佔用等行為，若經勸導無用將請警局配合處理」。

檢方查出，陳姓男子去年2月上旬見屋子空無一人，沒獲得管理人員同意就擅自進入居住，同月14日上午徐姓、于姓男子也入內探訪陳，不過當天下午1點多海陸巡管人員聽到談話聲，發現3人後報警處理。

陳姓男子等人被檢方依侵入建築物罪嫌起訴，但陳喊冤說，因寒流來了要找地方住，有打電話給畢姓友人說要借助，「是不得已要避寒才進去借」；徐、于姓友人則稱，當天只是去送食物給陳吃，從倒塌圍牆進入建物，沒看到大門上有張貼公告或上鎖。

一審法官認為，依起訴法條刑法「妨害居住自由罪」，是保護住屋權，意指個人對住居處所範圍內，有能決定和人可以進入或停留的自由，以及私生活不被干擾或居住安寧不被破壞的自由。

不過法官指出，陳姓男子等人進入房屋時，原本眷戶早就搬離半年以上，暫時沒住別人，也未設置供相關人員辦公、駐守，且勘驗現場照片，附近眷舍呈現斷垣殘壁、雜草叢生，無法認定3人明知有人駐守還刻意侵入，沒有侵入建築物侵擾他人住居權的犯意，判無罪。檢方上訴後，二審合議庭駁回並維持原判。

高雄陳姓男子等3人去年2月間為了避寒流，躲進左營區合群新村的廢棄房屋，被海軍報警...
高雄陳姓男子等3人去年2月間為了避寒流，躲進左營區合群新村的廢棄房屋，被海軍報警提告，高雄高分院認為沒侵害居住權，判無罪確定。圖／翻攝GOOGLE MAP
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建築寒流

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