泰男騎電動車酒駕被逮 法官：判刑2月不用驅逐出境

2019-10-13 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



泰國籍男子提拉威合法申請來台工作，但他涉嫌在今年9月間喝啤酒後騎電動自行車上路，遭警方攔查後，發現他的酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送法辦後，台中地院以簡易判決處刑，認他違法事實明確，判刑2月，得易科罰金，考量他是初犯，因此沒有必要併予宣告執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

判決書指出，泰國籍男子提拉威在今年9月7日晚間6時許在霧峰區的泰國小吃店內吃晚餐，席間飲用啤酒，他直到隔天凌晨2時許，才騎電動自行車上路，不過行經霧峰區福新路、六股路時，遭警方攔查，酒測後他的酒精值達每公升0.39毫克，他承認酒駕，全案依公共危險罪送辦。

台中地院審酌，提拉威在本案發生前，在台無前科紀錄，雖然他無視台灣酒後禁止駕駛交通工具的禁令，明知自己飲酒後，精神狀態已受相當影響，只貪圖一己往來交通之便，輕率駕駛電動自行車上路，顯危及自己跟他人的人身安全，犯行不可取，幸好警方即時攔查，才未釀成更大交通事故。