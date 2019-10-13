親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
交通違規檢舉浮濫
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

1則廣告逼出臉書立場：政治廣告可有不實資訊

宋瑋莉找柯文哲支持 他指後續效應對韓國瑜太可怕

泰男騎電動車酒駕被逮 法官：判刑2月不用驅逐出境

2019-10-13 15:30聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

泰國籍男子提拉威合法申請來台工作，但他涉嫌在今年9月間喝啤酒後騎電動自行車上路，遭警方攔查後，發現他的酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送法辦後，台中地院以簡易判決處刑，認他違法事實明確，判刑2月，得易科罰金，考量他是初犯，因此沒有必要併予宣告執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

判決書指出，泰國籍男子提拉威在今年9月7日晚間6時許在霧峰區的泰國小吃店內吃晚餐，席間飲用啤酒，他直到隔天凌晨2時許，才騎電動自行車上路，不過行經霧峰區福新路、六股路時，遭警方攔查，酒測後他的酒精值達每公升0.39毫克，他承認酒駕，全案依公共危險罪送辦。

台中地院審酌，提拉威在本案發生前，在台無前科紀錄，雖然他無視台灣酒後禁止駕駛交通工具的禁令，明知自己飲酒後，精神狀態已受相當影響，只貪圖一己往來交通之便，輕率駕駛電動自行車上路，顯危及自己跟他人的人身安全，犯行不可取，幸好警方即時攔查，才未釀成更大交通事故。

台中地院認為，提拉威屬泰國籍的外國人，受有期徒刑以上刑的宣告，考量到他是初次酒後騎車，惡性非重，且是合法申請來台灣工作的外籍勞工，認定尚無必要併予宣告執行完畢或赦免後驅逐出境，依法判刑2月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

泰國籍男子提拉威申請來台工作，今年9月間在霧峰區酒後騎電動自行車遭攔查，因酒精濃...
泰國籍男子提拉威申請來台工作，今年9月間在霧峰區酒後騎電動自行車遭攔查，因酒精濃度超標被移送，台中地院判他2月徒刑，因是初犯，法官未宣告驅逐出境。圖／報系資料照
分享

電動自行車泰國

相關新聞

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03

警攔查Uber抽菸司機 乘客不爽掙扎拒檢被送監

2019-10-13 12:26

已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07

男子二度酒後騎機車上路 還逆向行駛被判刑6月

2019-10-13 08:49

北市議員促警消購無人機 以利科學辦案

2019-10-12 23:52

闖古蹟砲台抓蝙蝠 2男被舉報

2019-10-12 23:50

一審雖贏但因復航破產 空難求償一場空

2019-10-12 23:40

擔心破壞風水 男拔除母墓前木麻黃處拘役30日

2019-10-12 22:26

女慣竊橫掃ZARA珍珠耳環 警鈴大作...她栽了

2019-10-12 19:21

他沒碰撞對方車 這原因被判定肇逃還吊銷駕照3年

2019-10-12 17:17

空難餘波！澎湖婦向破產興航索賠 卻因這理由吞敗訴

2019-10-12 15:48

彰化詐團北上詐騙　「假檢警」老梗1周內騙百萬

2019-10-12 15:40

影／KTV酒客飆罵三字經 員警強勢壓制法辦

2019-10-12 14:57

人妻衝動嘿咻懷孕生女 她盼老公浪子回頭卻遭拋棄

2019-10-12 13:39

病婦上法壇解厄 道士藉機二度硬上花200萬脫身

2019-10-12 13:21

醉男酒駕還假冒前員工應訊 罪加一等...緩起訴也被撤

2019-10-12 13:03

朝女法警耳後吹氣、近距離呼吸？她申訴性騷不成立

2019-10-12 12:53

上百顆小白球飛出砸爛屋頂 知名高爾夫球場判賠百萬

2019-10-12 12:10

處罰2400元起跳！別再耍酷耍帥改裝車輛了

2019-10-12 12:03

基隆廟口女尖叫摸臂色狼遭當場逮捕 趁人多伸鹹豬手

2019-10-12 11:52

男子長期打119唱歌或不出聲 一天百通癱瘓報案台

2019-10-12 11:42

恐怖情人投稿「靠北日月光」 拆文解字飆罵「婊」吃吉

2019-10-12 11:16

讓無照夫婿看診還虛報醫療費 女中醫師吐錢獲緩刑

2019-10-12 10:20

連假企圖闖關 載運17.5噸生雞糞遭攔罰

2019-10-12 10:13

役男表弟疑遭霸凌自殘 2表哥幫出頭、痛毆連長...GG了

2019-10-12 09:48

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

荔枝園「國慶寶寶」遭遺棄 高市社會局籲家屬出面

2019-10-12 19:18

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

2019-10-12 16:21

影／花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

2019-10-12 17:37

18歲男子騎車到大埔 摔車墜15公尺橋下不治

2019-10-12 19:40

影／機車撞灑水車 騎士慘死

2019-10-12 20:07

影／太離奇！台東膠筏置沙灘 一女子被壓死

2019-10-13 09:07

台南餐廳晚間傳火警 吧台付之一炬

2019-10-12 22:44

影／攻破後門 高雄警查獲40男子開生日毒趴

2019-10-12 16:15

影／阿公失足掉落5米深水溝 勇孫下水拉人等待救援

2019-10-12 16:03

已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07

影／小英台南永康大灣拜票千人歡迎 一男子大喊被架走

2019-10-12 17:54

影／澳洲客士林夜市撈魚沒獎品比中指 店員亮刀恐嚇

2019-10-13 11:42

成功嶺「最速傳說」載客摔田中 阿兵哥驚喊：出事了啦

2019-10-12 18:53

不怕實名制 交通違規檢舉飆高

2019-10-12 23:31

他沒碰撞對方車 這原因被判定肇逃還吊銷駕照3年

2019-10-12 17:17

一出門舉發百件...違規還檢舉別人 這種罰單最氣人

2019-10-12 23:36

影／抓到了！沿路折損24支國旗 男被逮稱「喝醉失控」

2019-10-13 11:32

空難餘波！澎湖婦向破產興航索賠 卻因這理由吞敗訴

2019-10-12 15:48

影／就在家門口 高雄82歲老翁誤踩油門撞死78歲妻

2019-10-13 14:20

花蓮鬧區大火晚間獲控制 7戶燒毀無人傷

2019-10-12 19:51

男子約前女友飲酒 酒後忍不住一時性衝動糗了

2019-10-12 16:13

登山客跌落司馬庫斯邊坡 警與山青抬擔架走七公里救人

2019-10-13 10:17

秘境賞夜景迷「航」驚魂 女：險些成女屍主角

2019-10-13 13:30

女慣竊橫掃ZARA珍珠耳環 警鈴大作...她栽了

2019-10-12 19:21

手機猛拍、長鏡頭監看...以違規之名 隱私權怎麼顧

2019-10-12 23:49

影／年輕超商女店員深夜下班 騎車過橋撞護欄不治

2019-10-13 10:01

一人盯六千件…眼睛太操 警察寧調外勤

2019-10-12 23:46

祖孫散步…88歲阿公落水 孫子跳下拉住他

2019-10-12 23:47

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03

擔心破壞風水 男拔除母墓前木麻黃處拘役30日

2019-10-12 22:26

檢舉設限減量？ 違停案件 先讓社區管理

2019-10-12 23:47

與高球場為鄰 慘遭上百小白球轟炸

2019-10-12 23:36

就愛檢舉！有人今年已檢舉交通違規逾八千件

2019-10-12 23:34

通緝犯夜會女網友遇盤查 飆車載走警察撞電桿

2019-10-13 12:29

大學組長鐵鎚砸同事車 公懲會判記過

2019-10-13 12:36

影／台灣船長千浬外中風 海巡艦狂奔4天救援

2019-10-12 15:47

懷疑女友與人搞曖昧 台中男抓狂逼她跳觀景台證清白

2019-10-13 09:59

一審雖贏但因復航破產 空難求償一場空

2019-10-12 23:40

影／水上警分局長帶隊圍捕 小灰兔「保護管束」待認領

2019-10-13 12:48

高雄國慶女寶寶臍帶撕裂 疑遭生母自行扯斷

2019-10-13 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top