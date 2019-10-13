連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



直播主連千毅位於鼓山區直播據點的倉庫、左營區「蘭庭國際」公司，上月底先後遭檢警搜索查扣數百件行李箱、皮包、手錶等精品，讓外界質疑號稱「亞洲直播天王」的他是否涉賣假貨。現由保二刑大偵三隊為統一報案窗口，不過媒體報導至今無1件報案，高雄地檢署認為「仍在鑑定階段，民眾有疑慮可報案」。

據了解，檢警查扣疑為仿品後，聯繫涉及的品牌「BENZ」、「BENTLEY」、「BENZ」、「CALVIN KLEIN」等，但僅賓士原廠回覆「未授權的商品，不予鑑定」，連千毅所出示的簡體字授權函，並非德國總公司戴姆勒集團或中國子公司核發。

自由時報今報導，消費者向各警分局和保二詢問的電話，全台竟只20多人，抱怨政府資訊不透明無法得知被查扣、驗出的仿品究竟有哪些；雖以賓士行李箱詢問度最高，其次為愛馬仕包、GUCCI皮件，但偵查不公開害警不敢多回覆案情細節。

檢方透露，光是賓士原廠回覆尚不足認定扣得的行李箱有涉仿冒或偽造，需要進一步鑑定，才能確認究竟侵犯賓士的哪一項註冊的商標？檢警要再與賓士及其他品牌原廠聯繫，盼協助深入釐清違反商標法的細節。