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外送員之死… 律師一語點破「承攬」關係的真相

哈貝吉死亡人數攀升至18人 北陸新幹線泡水3分之1恐報銷

連千毅消費者不敢出面？ 檢方給這個建議

2019-10-13 13:03聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

直播主連千毅位於鼓山區直播據點的倉庫、左營區「蘭庭國際」公司，上月底先後遭檢警搜索查扣數百件行李箱、皮包、手錶等精品，讓外界質疑號稱「亞洲直播天王」的他是否涉賣假貨。現由保二刑大偵三隊為統一報案窗口，不過媒體報導至今無1件報案，高雄地檢署認為「仍在鑑定階段，民眾有疑慮可報案」。

據了解，檢警查扣疑為仿品後，聯繫涉及的品牌「BENZ」、「BENTLEY」、「BENZ」、「CALVIN KLEIN」等，但僅賓士原廠回覆「未授權的商品，不予鑑定」，連千毅所出示的簡體字授權函，並非德國總公司戴姆勒集團或中國子公司核發。

自由時報今報導，消費者向各警分局和保二詢問的電話，全台竟只20多人，抱怨政府資訊不透明無法得知被查扣、驗出的仿品究竟有哪些；雖以賓士行李箱詢問度最高，其次為愛馬仕包、GUCCI皮件，但偵查不公開害警不敢多回覆案情細節。

檢方透露，光是賓士原廠回覆尚不足認定扣得的行李箱有涉仿冒或偽造，需要進一步鑑定，才能確認究竟侵犯賓士的哪一項註冊的商標？檢警要再與賓士及其他品牌原廠聯繫，盼協助深入釐清違反商標法的細節。

由於偵辦智慧財產權有專業度，雄檢指定位於高雄新興區六合一路130號的保二總隊刑大偵三隊，作為報案窗口；是否資訊過於不透明使向連千毅購買的消費者無法出面，檢方認為，目前都還在鑑定階段，民眾有疑慮，可主動向警方詢問、報案。

高雄檢警上月底先後先後搜索直播主連千毅位於鼓山區直播據點的倉庫、左營區「蘭庭國際...
高雄檢警上月底先後先後搜索直播主連千毅位於鼓山區直播據點的倉庫、左營區「蘭庭國際」公司。記者林伯驊／翻攝
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BENZ品牌手錶。記者林伯驊／翻攝
BENZ品牌手錶。記者林伯驊／翻攝
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連千毅位於左營區「蘭庭國際」公司遭扣的精品項鍊。記者林伯驊／翻攝
連千毅位於左營區「蘭庭國際」公司遭扣的精品項鍊。記者林伯驊／翻攝
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BENTLEY品牌行李箱。記者林伯驊／翻攝
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直播主連千毅

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