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警攔查Uber抽菸司機 乘客不爽掙扎拒檢被送監

2019-10-13 12:26聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子有毒品前科，他假釋期間又因公共危險遭判刑3月確定，因未到監執行，去年遭地檢署發布通緝。他在今年3月間酒後搭乘Uber租賃車，因司機在車內抽菸，遭警方發現後前往盤查，但蔡不服盤查，謊報他人身分，嗆警「機掰，我有犯法嗎」，遭警方依妨害公務罪嫌移送法辦，台中地院依法判拘役85天，因蔡另涉公共危險罪，直接移送地檢署後發監執行。

判決書指出，蔡姓男子（27歲）因涉公共危險罪，去年遭法院判刑3月定讞，蔡今年3月14日上午11時許，酒後與女友一起搭乘Uber租賃車，車輛在東區南京路、進德路口停等紅綠燈時，因司機在車內抽菸，被當時執行交通稽查勤務的制服警員盤查，警員一併盤查車內乘客身分，未料蔡不服盤查，直接以台語辱罵警員「機掰！我想要回去睡覺不行嗎？」並謊報另名賴姓男子身分。

警員發現後通報支援，蔡仍拒不配合，繼續辱罵「「我現在有犯法是不是？機掰」，警員依法要逮捕他時，還高喊「警察打人」，過程中更抓傷警員的拇指、膝蓋等，蔡遭帶回派出所後，發現蔡是公共危險通緝犯，已遭判刑3月，因此除將蔡依妨害公務送辦之外，另直接移送台中地檢署發監執行。

全案審理時，蔡否認涉案，辯稱當時他喝醉，可能被叫醒火氣上來，只是隨口說出「機掰」這個字眼，沒有要罵任何一個警員，或對任何警員不尊重，警方以為他辱罵，將他強行拉下車，因為他的頭很痛而反抗，把警員扭開、撥開，他不曉得掙扎時，有讓警員受傷。

台中地院審理後，認為蔡涉公共危險遭判刑確定，又在警方盤查時，冒用他人身分，拒絕配合查驗身分，並在警方逮捕時，加以反抗、掙脫，認定蔡的辯詞是卸責，不予採信，依侮辱公務員罪、妨害公務罪，分別判處拘役35日、55日，應執行85日，得易科8.5萬元，全案可上訴。

台中市蔡姓男子涉公共危險罪，遭判刑3月，但他未到監去年遭通緝，他今年3月間搭乘U...
台中市蔡姓男子涉公共危險罪，遭判刑3月，但他未到監去年遭通緝，他今年3月間搭乘UBER時，因司機抽菸遭盤查，他因拒不配合而露餡。示意圖／報系資料照
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妨害公務抽菸通緝

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