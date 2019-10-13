已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕
台中市蕭姓男子是大貨車司機，他曾有兩次酒駕遭判刑的紀錄，蕭在今年9月間，在住處喝酒後，駕駛大貨車上路，行經東區環中東路時，因未繫安全帶遭警方攔查，警方聞到蕭的酒氣，經酒測發現酒精濃度超標，依公共危險罪移送法辦，檢方起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院因他是累犯，依法加重其刑，判刑4月，併科罰金3萬元。
判決書指出，蕭姓男子（38歲）在2017年曾因公共危險罪，遭判刑2月、併科2萬罰金確定，蕭不知警惕，又在去年間因公共危險罪被查獲，遭判刑3月，未料蕭在今年9月10日晚間，在住處飲用威士忌後，隔天清晨7時許駕駛大貨車上路，行經東區環中東路、振興路時，因未繫安全帶被警方攔查，經酒測，酒精濃度達每公升0.39毫克，全案警詢後公共危險罪送辦。
全案檢方起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院審理後認為，蕭前案已執行完畢，又在5年內犯下罪質相同的本案，都是故意犯罪，符合累犯要件，顯見蕭不知記取教訓，對刑罰的反應力薄弱，再次飲酒過量後駕駛動力交通工具，進而危害公眾安全等情，認為縱加重最低法定本刑亦無過苛，依法加重其刑，判有期徒刑4月，併科罰金3萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，都以千元折算一日，全案可上訴。
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