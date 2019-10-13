已兩度酒駕被判刑 大貨車司機沒繫安全帶被攔又酒駕

2019-10-13 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／即時報導



台中市蕭姓男子是大貨車司機，他曾有兩次酒駕遭判刑的紀錄，蕭在今年9月間，在住處喝酒後，駕駛大貨車上路，行經東區環中東路時，因未繫安全帶遭警方攔查，警方聞到蕭的酒氣，經酒測發現酒精濃度超標，依公共危險罪移送法辦，檢方起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院因他是累犯，依法加重其刑，判刑4月，併科罰金3萬元。

判決書指出，蕭姓男子（38歲）在2017年曾因公共危險罪，遭判刑2月、併科2萬罰金確定，蕭不知警惕，又在去年間因公共危險罪被查獲，遭判刑3月，未料蕭在今年9月10日晚間，在住處飲用威士忌後，隔天清晨7時許駕駛大貨車上路，行經東區環中東路、振興路時，因未繫安全帶被警方攔查，經酒測，酒精濃度達每公升0.39毫克，全案警詢後公共危險罪送辦。