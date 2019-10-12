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女慣竊橫掃ZARA珍珠耳環 警鈴大作...她栽了

2019-10-12 19:21聯合報 記者賴郁薇／即時報導

高雄市蔡姓女慣竊曾多次偷女用絲巾、香水遭逮，月前在漢神巨蛋路過西班牙平價時尚品牌「ZARA」專櫃時，又興起賊心，暗自偷摸走金葉狀耳環、環狀珍珠式耳環、長串珍珠耳環、人形珍珠耳環等，得手後隨即熟練步出專櫃門口，卻仍被店內感應器抓包。橋頭地院依竊盜罪，判處蔡女拘役40日，得易科罰金4萬元。

起訴指出，蔡女今年7月間，在專櫃店內走動，偷偷摸走架上耳環飾品，未結帳就打算離開店家，店內感應器鈴聲大作，專櫃店員察覺異狀，通報專櫃林姓經理，才逮到女慣竊惡行，當場人贓俱獲，店家險些損失2880元。

專櫃店員、經理指證歷歷，蔡女人贓俱獲、也無從辯駁，直接坦承犯行，橋頭地院認定她犯竊盜。

橋頭地院審理指出，蔡女不以正當方式獲取財物，貿然竊取他人財物，侵害他人財產權，且有多項前科紀錄在案，素行不算好，但考量她犯後坦承犯案，態度尚可，行竊手段也算平和，不法得手的耳環已全數歸還ZARA店家；綜合考量後，依竊盜罪判處蔡女應執行拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

據了解，蔡姓女慣竊在犯下ZARA耳環竊案前，早就屢下賊手，不僅在今年2月於在大型連鎖超市橫掃益生菌、蜂王乳膠、蔓越莓益菌膠囊、金盞花葉黃素膠囊，同年4月又在百貨商店犯案，將香水、絲巾、皮包等女用商品偷偷放入自己的隨身肩背包，犯行不斷。

高雄市蔡姓女慣竊今年在ZARA專櫃下手狂偷珍珠耳環，遭橋頭地院依竊盜罪，判處拘役...
高雄市蔡姓女慣竊今年在ZARA專櫃下手狂偷珍珠耳環，遭橋頭地院依竊盜罪，判處拘役40日，得易科罰金。示意圖／路透
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竊盜ZARA

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