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影／小英台南永康大灣拜票千人歡迎 一男子大喊被架走

2019-10-12 17:54聯合報 記者周宗禎／即時報導

總統蔡英文傍晚到台南市永康區大灣廣護宮參拜，數以千計支持者擠滿廟程與四周道路，「 蔡英文當選」呼聲震天；不過人群中中突然竄出一名中年男子大叫揮舞「陳情書」，馬上被特勤隨扈架走，叫聲也被現場歡呼聲淹沒，蔡總統沒有受到驚嚇，繼續笑著與民眾握手致意，台南警方正調查男子行為動機。

一名中年男子（右上）在蔡英文經過時大叫並伸手拿出一疊紙張，立即被架走。記者周宗禎...
一名中年男子（右上）在蔡英文經過時大叫並伸手拿出一疊紙張，立即被架走。記者周宗禎/攝影
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蔡英文情書

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