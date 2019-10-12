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空難餘波！澎湖婦向破產興航索賠 卻因這理由吞敗訴

2019-10-12 15:48聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

5年前復興航空澎湖空難共造成49人罹難、10人輕重傷，失事飛機殘骸砸毀澎湖縣邱姓婦人住家屋頂，坍塌屋頂重壓人在屋內的邱婦，害她受傷，向復興航空求償725萬餘元。澎湖地院一審判賠153萬5728元，但邱婦不服上訴，要求復興航空再給付238萬餘元；高雄高分院二審認為，邱婦再提給付訴訟有違破產法規定，且欠缺權利保護要件，撤銷原判後改判邱婦敗訴，可再上訴。

澎湖空難當時，邱婦正在屋內替過世的婆婆摺紙蓮花，住家屋頂卻被墜毀的飛機殘骸砸毀，間接重擊邱婦。邱婦指控，事故害她頸、腰椎神經病變受損，且椎間盤、椎弓突出、斷裂，甚至引發長期性創傷後壓力症候群，「常常失眠、大腦常常感覺有重物壓落、快爆炸感覺」，向復興航空求償725萬8308元。

澎湖地院一審根據義大醫院鑑定，認為邱婦頸、腰椎神經病變受損、壓力症候群並非澎湖空難直接造成，前年10月判賠153萬5728元。然而，邱婦、復興航空收到判決後均不服，雙雙針對敗訴部分上訴高雄高分院；邱婦主張復興航空應再給付不能工作損失、看護費用等共238萬6400元，復興航空則指出，事發後已賠償邱婦慰問金、雜支共28餘萬元，其餘索賠金額過高，請求法院駁回。

雙方給付訴訟二審期間，復興航空卻在去年6月29日經士林地院宣告破產，由律師李岳霖、會計師賴麗真、律師林敏浩擔任破產管理人。復興航空抗辯，本案應依破產程序處理，再請求法院駁回邱婦上訴；但邱婦認為，就算復興航空破產，本案件是為確定損害賠償數額，無礙破產程序，也無損破產債權人間公平受償，希望訴訟繼續進行。

高雄高分院審理指出，邱婦本件訴訟所提的是給付訴訟，而非確認債權訴訟，依據破產法條文規定，破產債權加入、數額異議均由破產法院裁定，而不能直接依訴訟程序行使；合議庭再指，邱婦應就其主張的破產債權向破產法院申報，但她現對破產人復興航空公司提起給付訴訟，不符合破產法規定，撤銷原判決，改判邱婦敗訴。邱婦求償落空，仍可上訴。

律師李奇芳援引法規指出，破產法規不同於民法，屬於特別法，根據破產法第64、65規定，破產人的債權人應該在債務人被法院宣告破產後3個月，向破產人選任的破產管理人申報其債權；未在期限內申報者，就不會被列入破產債權分配範圍，也不得要求破產財團清償。

李奇方也提醒，若民眾在訴訟過程中，發現債務人出現破產情況，應適用破產法特別規定，進行主張權利的程序，以符合權利保護要件。

澎湖縣邱姓婦人向復興航空求償澎湖空難時損害，上訴二審時，復興航空宣告破產，高雄高...
澎湖縣邱姓婦人向復興航空求償澎湖空難時損害，上訴二審時，復興航空宣告破產，高雄高分院認為她提給付訴訟不符合破產法，撤銷原判決，改判邱婦敗訴。本報系資料照／記者劉學聖攝影
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破產復興航空澎湖空難

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