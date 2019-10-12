親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

蔡依林巡演開賣3分鐘秒殺 陷阱題卡關：不是鐵粉買不到

人妻衝動嘿咻懷孕生女 她盼老公浪子回頭卻遭拋棄

2019-10-12 13:39聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園羅姓男子婚後沒有穩定工作，還因販毒拋妻棄女逃亡遭到通緝，陳姓妻子說，和羅因衝動性行為懷孕才「奉女成婚」，原本期盼他能夠浪子回頭，擔任人夫、人父之責，沒想到他不但沒悔改，還消失的無影無蹤，認為彼此已無共同生活可能，無奈訴請離婚，法院認為陳請求有據判准。

陳女主張，和羅原本是同學但畢業後就沒聯絡，直到2015年9月偶遇，她雖知曉羅有刑事前科，但仍被他殷勤追求所感動，交往期間一時衝動性行為懷孕，雙方因此結婚生下女兒，她本期待小孩出生後老公能改過向上，擔起人夫、人父角色，但羅仍不思悔過沒有正當工作。

陳表示，她為了女兒默默承受一切，靠經營檳榔攤賺錢，更期盼先生能浪子回頭，未料2017年11月間老公又因恐嚇、毀損被起訴，隨即拋妻棄女逃亡，審理其間未到庭被通緝，至今仍不知所蹤，甚至還因販毒遭偵辦。

她認為，先生對婚姻漠視、不斷犯罪，讓她精神受巨大痛苦、煎熬與恐懼，已經再無任何期待，難和他繼續維持婚姻與家庭生活，且羅已經逃亡1年多，期間杳無音訊，顯然有惡意拋棄她情況；加上彼此是「奉女成婚」，感情基礎薄弱，難有破鏡重圓可能，因此向法院訴請離婚。

羅男經傳喚未到庭，也沒提出任何書狀聲明；法院審酌，有關羅涉及毀損、恐嚇及販毒部分，均有檢方起訴書為憑，另調閱通緝紀錄，發現羅確實因毒品案遭通緝，直到今年5月21日遭緝捕歸案等。

法院認為，羅婚後不事正當工作，由妻子獨力負擔家庭生計、扶養子女，還因為涉及刑案畏罪逃亡被通緝，雙方分居至今已1年多，可見彼此已失去夫妻間互信、互愛及互諒基礎，婚姻上已有重大破綻，認為陳女請求有理由，判處2人離婚。

陳女說和羅男因衝動懷孕，奉女成婚後期盼先生浪子回頭，未料卻遭拋棄，向法院訴請離婚...
陳女說和羅男因衝動懷孕，奉女成婚後期盼先生浪子回頭，未料卻遭拋棄，向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
分享

通緝婚姻離婚性行為懷孕

相關新聞

上百顆小白球飛出砸爛屋頂 知名高爾夫球場判賠百萬

2019-10-12 12:10

恐怖情人投稿「靠北日月光」 拆文解字飆罵「婊」吃吉

2019-10-12 11:16

男子長期打119唱歌或不出聲 一天百通癱瘓報案台

2019-10-12 11:42

病婦上法壇解厄 道士藉機二度硬上花200萬脫身

2019-10-12 13:21

醉男酒駕還假冒前員工應訊 罪加一等...緩起訴也被撤

2019-10-12 13:03

朝女法警耳後吹氣、近距離呼吸？她申訴性騷不成立

2019-10-12 12:53

處罰2400元起跳！別再耍酷耍帥改裝車輛了

2019-10-12 12:03

基隆廟口女尖叫摸臂色狼遭當場逮捕 趁人多伸鹹豬手

2019-10-12 11:52

讓無照夫婿看診還虛報醫療費 女中醫師吐錢獲緩刑

2019-10-12 10:20

連假企圖闖關 載運17.5噸生雞糞遭攔罰

2019-10-12 10:13

役男表弟疑遭霸凌自殘 2表哥幫出頭、痛毆連長...GG了

2019-10-12 09:48

安全帽隨手放機車坐墊遭竊 醉男：我拿的

2019-10-12 07:45

男子搭訕酒醉女 女子豪氣答應續攤下場是回不了家

2019-10-12 07:44

被騙當人頭、還淪車手？ 竹科工程師送辦喊冤

2019-10-12 00:36

鎖定中老年…投資靈骨塔？ 詐團坑千萬

2019-10-12 00:25

小琉球浮潛摸綠蠵龜 德少年送辦

2019-10-12 00:05

獨／工程師「協助辦案」當車手 被騙百萬積蓄還遭法辦

2019-10-11 23:53

職業賭場藏身偏僻山區 歸仁警方一舉逮獲60人

2019-10-11 22:03

盛裝160元菜餚沒付錢 法官認婦人情堪憫恕免刑

2019-10-11 17:34

慣竊否認偷汽車 車內踏墊殘留檳榔渣露餡

2019-10-11 14:55

Foodpanda外送員車禍死亡 肇事小客車過失致死送辦

2019-10-11 14:38

狠心撞死同業還想交保 小黃司機：第一次被關嚇死了

2019-10-11 14:05

無法接受女友想分手 他失控緊勒她脖...釀1屍2命悲劇

2019-10-11 13:58

工程沒驗收直接放水 台電專員判1年2月

2019-10-11 13:46

女大生劈腿男網友偷嘿咻 反被威脅索討2萬元

2019-10-11 12:59

婦人異想天開 屋內燒果皮驅趕蚊蟲 險釀災

2019-10-11 12:32

北埔山區偷倒廢棄物 警見引擎熱埋伏現場果然逮到人

2019-10-11 12:29

職業賭場國慶連假開張 台南警方逮21人送辦

2019-10-11 10:52

南方澳橋有望提前10月底拆完 運安會曝光蒐證進度

2019-10-11 09:49

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

誰才是媽媽？超正母女3人合照再瘋傳 一票網友猜錯

2019-10-11 21:04

Foodpanda外送員車禍死亡 肇事小客車過失致死送辦

2019-10-11 14:38

影／警犬訓練所爆虐狗 施虐訓犬師道歉：我不配做人

2019-10-11 22:10

叫外送沒附餐具 木工師傅用夾板做出筷子驚艷網友

2019-10-11 17:10

不顧人來人往 正妹在台北東區騎樓下脫褲上大號

2019-10-11 15:04

影／板橋香品店大火竄燒2、3樓 女子受困頂樓獲救

2019-10-11 19:45

不爽雙十國慶？碧潭橋上24支國旗遭折斷插水溝

2019-10-12 09:57

男子搭訕酒醉女 女子豪氣答應續攤下場是回不了家

2019-10-12 07:44

「房間給其他人了！」 訂連假民宿被突然換房傻眼：品質差超多

2019-10-12 10:44

男客人僅穿內褲開門 說了3個字嚇壞女外送員

2019-10-11 16:15

他送日產愛車去烤漆卻哭慘 網友笑稱「TIIDA變成踢阿達」

2019-10-11 16:16

金門警力增額遭質疑抹黑 警局網路澄清反擊

2019-10-11 18:05

影／宜蘭婦人吃百頁豆腐哽到命危

2019-10-11 14:25

獨／工程師「協助辦案」當車手 被騙百萬積蓄還遭法辦

2019-10-11 23:53

重機奪命！肇事死亡率 高出普通機車8倍

2019-10-11 23:59

移民署大規模遣返322名非法外來人口 越南籍人數最多

2019-10-12 09:24

遲遲未見外送員…他好奇定位驚覺在這 網友笑：快報警阿

2019-10-12 11:29

尖石鄉猴子走捷徑攀爬電線桿採香蕉 不慎觸電身亡

2019-10-11 14:41

盛裝160元菜餚沒付錢 法官認婦人情堪憫恕免刑

2019-10-11 17:34

影／女子疑遇恐怖情人 前男友涉違反保護令函送

2019-10-11 16:04

國3古坑交流道「霧煞煞」交通部允諾全力支持改善

2019-10-11 16:12

上百顆小白球飛出砸爛屋頂 知名高爾夫球場判賠百萬

2019-10-12 12:10

無法接受女友想分手 他失控緊勒她脖...釀1屍2命悲劇

2019-10-11 13:58

老翁騎車經捷運出口肇事 輪椅人士20天後呼吸衰竭亡

2019-10-11 16:53

役男表弟疑遭霸凌自殘 2表哥幫出頭、痛毆連長...GG了

2019-10-12 09:48

重機走險關 資深車友點出要命心態

2019-10-12 00:09

安全帽隨手放機車坐墊遭竊 醉男：我拿的

2019-10-12 07:45

職業賭場藏身偏僻山區 歸仁警方一舉逮獲60人

2019-10-11 22:03

台中安居緝毒三連霸 他贈「防暴臂盾」做有力後盾

2019-10-11 14:18

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／愛車進廠保養 代步車下國道匝道口竟成火燒車

2019-10-11 14:51

恐怖情人投稿「靠北日月光」 拆文解字飆罵「婊」吃吉

2019-10-12 11:16

連假企圖闖關 載運17.5噸生雞糞遭攔罰

2019-10-12 10:13

6男大生搬孔蓋救手機未果 猛警馬步一蹲徒手解圍

2019-10-12 03:25

影／宜蘭救人接力！他救人溺水 士兵與教練又救回他

2019-10-12 12:56

行善團前總幹事砍人交保指握不法資料 被害人：胡說

2019-10-11 14:58

基隆嶼傳意外遊客走步道摔骨折 海巡馳救援送醫

2019-10-12 08:55

狠心撞死同業還想交保 小黃司機：第一次被關嚇死了

2019-10-11 14:05

小琉球浮潛摸綠蠵龜 德少年送辦

2019-10-12 00:05

被騙當人頭、還淪車手？ 竹科工程師送辦喊冤

2019-10-12 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top