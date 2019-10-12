人妻衝動嘿咻懷孕生女 她盼老公浪子回頭卻遭拋棄

2019-10-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園羅姓男子婚後沒有穩定工作，還因販毒拋妻棄女逃亡遭到通緝，陳姓妻子說，和羅因衝動性行為懷孕才「奉女成婚」，原本期盼他能夠浪子回頭，擔任人夫、人父之責，沒想到他不但沒悔改，還消失的無影無蹤，認為彼此已無共同生活可能，無奈訴請離婚，法院認為陳請求有據判准。

陳女主張，和羅原本是同學但畢業後就沒聯絡，直到2015年9月偶遇，她雖知曉羅有刑事前科，但仍被他殷勤追求所感動，交往期間一時衝動性行為懷孕，雙方因此結婚生下女兒，她本期待小孩出生後老公能改過向上，擔起人夫、人父角色，但羅仍不思悔過沒有正當工作。

陳表示，她為了女兒默默承受一切，靠經營檳榔攤賺錢，更期盼先生能浪子回頭，未料2017年11月間老公又因恐嚇、毀損被起訴，隨即拋妻棄女逃亡，審理其間未到庭被通緝，至今仍不知所蹤，甚至還因販毒遭偵辦。

她認為，先生對婚姻漠視、不斷犯罪，讓她精神受巨大痛苦、煎熬與恐懼，已經再無任何期待，難和他繼續維持婚姻與家庭生活，且羅已經逃亡1年多，期間杳無音訊，顯然有惡意拋棄她情況；加上彼此是「奉女成婚」，感情基礎薄弱，難有破鏡重圓可能，因此向法院訴請離婚。

羅男經傳喚未到庭，也沒提出任何書狀聲明；法院審酌，有關羅涉及毀損、恐嚇及販毒部分，均有檢方起訴書為憑，另調閱通緝紀錄，發現羅確實因毒品案遭通緝，直到今年5月21日遭緝捕歸案等。