病婦上法壇解厄 道士藉機二度硬上花200萬脫身

2019-10-12 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市一名婦人因癲癇發作，就醫後也未改善，去年由丈夫及兒子陪同至朱姓男子開設的宮廟求助，見婦人又病發，朱男藉機支開二人，將婦人帶後宮廟後方，脫去婦人衣褲出手猥褻後，二度硬上不成，見婦人逐漸恢復清醒才作罷，婦人不甘受辱報警提告。因朱男認罪並賠償200萬元與婦人達成和解，新北地院考量朱男無前科，事後已知悔悟，犯後態度良好，依刑法第59條規定減輕其刑，以犯乘機性交罪，判刑1年6個月，緩刑5年，且需提供40小時義務勞務，可上訴。

判決指出，新北婦人因患癲癇病症，多次就醫仍未見改善，去年10月由丈夫及9歲兒子陪同，至宮廟由朱姓道士進行法事收驚時，婦人又因癲癇發作而意識不清，朱男見有機可趁，先要求婦人丈夫去便利商店購買餐盒，還指示一定要加熱餐盒，並在神壇門外燒金紙，要婦人兒子站在門外祭拜，還規定「不得回頭。」

朱男將婦人帶至神壇後方，讓婦人趴在神桌上，動手褪下婦人衣褲予以猥褻，還脫下自己褲子意圖性侵，因兩次硬上都不成功，婦人因逐漸恢復意識，驚覺有異，拉好衣褲，趕緊拖著丈夫及兒子離開。離去後向丈夫哭訴發生何事，婦人丈夫一怒之下報警提告。