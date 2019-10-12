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病婦上法壇解厄 道士藉機二度硬上花200萬脫身

2019-10-12 13:21聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名婦人因癲癇發作，就醫後也未改善，去年由丈夫及兒子陪同至朱姓男子開設的宮廟求助，見婦人又病發，朱男藉機支開二人，將婦人帶後宮廟後方，脫去婦人衣褲出手猥褻後，二度硬上不成，見婦人逐漸恢復清醒才作罷，婦人不甘受辱報警提告。因朱男認罪並賠償200萬元與婦人達成和解，新北地院考量朱男無前科，事後已知悔悟，犯後態度良好，依刑法第59條規定減輕其刑，以犯乘機性交罪，判刑1年6個月，緩刑5年，且需提供40小時義務勞務，可上訴。

判決指出，新北婦人因患癲癇病症，多次就醫仍未見改善，去年10月由丈夫及9歲兒子陪同，至宮廟由朱姓道士進行法事收驚時，婦人又因癲癇發作而意識不清，朱男見有機可趁，先要求婦人丈夫去便利商店購買餐盒，還指示一定要加熱餐盒，並在神壇門外燒金紙，要婦人兒子站在門外祭拜，還規定「不得回頭。」

朱男將婦人帶至神壇後方，讓婦人趴在神桌上，動手褪下婦人衣褲予以猥褻，還脫下自己褲子意圖性侵，因兩次硬上都不成功，婦人因逐漸恢復意識，驚覺有異，拉好衣褲，趕緊拖著丈夫及兒子離開。離去後向丈夫哭訴發生何事，婦人丈夫一怒之下報警提告。

新北地院考量無前科的朱男，犯後坦承犯行，願賠償200萬元與對方達成和解，日前依刑法第59條規定減輕其刑，以犯乘機性交罪，判刑1年6個月，緩刑5年，且需提供40小時義務勞務，可上訴。

新北市開設宮廟的道士朱姓男子去年替患癲癇病症婦人做法事收驚時，竟藉機性侵，事後認...
新北市開設宮廟的道士朱姓男子去年替患癲癇病症婦人做法事收驚時，竟藉機性侵，事後認錯並願賠200萬元達成和解，新北地院判處朱男1年6個月徒刑，緩刑5年，且需提供40小時義務勞務。示意圖／Ingimage
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癲癇猥褻

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