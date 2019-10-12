醉男酒駕還假冒前員工應訊 罪加一等...緩起訴也被撤

2019-10-12 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市李姓男子去年酒駕騎車上路，被警方攔查、要求配合酒測，呼氣酒精濃度高達每公升0.26毫克；沒想到他擔心吃刑責，竟突發奇想假冒前員工身分應訊，還冒名在偵訊筆錄等文件上署押，一連簽上11個假署名，害前員工莫名收到緩處分起訴書，案情才曝光。橋頭地院依偽造私文書罪，判處李男有期徒刑3月，得易科罰金。

李男去年3月26日下午在某煉油大廠守衛室暢飲啤酒，隨後酒駕騎機車上路，因未扣安全帽扣環，遭警方盯上攔查；員警又發現他全身散發酒氣，要求酒測，酒測值果真超過標準，依公共危險罪嫌將他送辦，橋頭地檢署處分緩起訴，並要求他支付公庫公益金2萬5千元。

豈料，李男為規避刑責，在呼氣酒精濃度測定單、拘禁通知書、應訊權利通知書、甚至警方調查筆錄上都假冒前員工署名，還在地檢署偵訊筆錄、緩起訴應行注意事項冒名署押；一共偽造11個假署名。直到李男前員工收到緩起訴處分書，心覺有異狀，連忙報警處理才揭發李男偽造文書罪行。

李男見冒名應訊情節曝光，坦承犯行。橋頭地院認為，李男為逃避刑責，蓄意掩飾真實身分，擅自冒用他人名義接受警方調查，還偽造署名等，有害檢警單位查緝正確性，更會害他人無故受刑事追訴處罰，相當不應該；但念在他坦承犯行，依偽造私文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

至於李男酒駕處分緩起訴一事，因他未在期限內繳納公益金，緩起訴處分遭撤銷，橋頭地院依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處李男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。