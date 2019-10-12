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朝女法警耳後吹氣、近距離呼吸？她申訴性騷不成立

2019-10-12 12:53聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

時任桃園地檢署的1名女法警控訴，2016、2017年間在辦公室錯身而過被男法警撞到胸部，對方還近距離繞過她拿東西，自己感受到他呼吸氣息，男法警甚至朝她耳後呼氣，自認受侵犯向他求償9萬元精神撫慰金；法院認為，女子申訴後桃檢2次做出性騷不成立處分，也查無實證等，判她敗訴。

女子主張，2人原本都在桃園地檢署擔任法警，彼此為同事關係，但2016年12月間，自己和他在舊辦公室座位旁走道錯身通過，卻遭他迎面碰撞及胸部，就算不是故意，但法務部多年推動性別主流化相關政策，舉辦教育訓練，他身為前輩、資歷深，對於職場性別分際應有經驗。

她控訴，當時自己已停下等對方先過，一般人見異性迎面而來，照理都會尊重並保持適當距離，但他仍朝迎面而來碰撞到胸部，欠缺善良管理人之注意義務；此外，隔年1月，自己替女嫌犯檢身，該男法警從後方近距離環繞越過她肩膀拿東西，甚至可以感受到他呼吸氣息。

她還說，男法警明知因為先前的事，自己已對他產生厭惡感，但仍逕自從狹小空間越過拿文件，近距離靠近她，並在她耳後呼氣，種種行為深感受侵犯，向對方請求9萬元精神撫慰金。

對此，男法警表示，之前確實有觸碰到對方，但當時2人互禮讓通行，因左右讓路數次，因認知差異才碰撞，且自己當時急著去開庭才疏忽，另女子稱近距離呼氣等，他表示根本沒有這種行為。

法院查，女子曾向桃園地檢提出性騷申訴，桃檢2017年6月8日做出「性騷擾不成立」處分，經公務人員保障暨培訓委員會複審決定撤銷，再經桃檢2017年11月22日做出「性騷擾不成立，命男法警參加性平課程10小時」處分。

法院審酌，男法警當時在寬約120公分的OA設備、牆壁間走道，貿然前行碰到對方胸部，難謂無過失，但並無侵害對方人格法益之故意，難任有重大過失，另再勘驗辦公室監視器畫面，也未發現有頭部靠近耳後行為等，對於女子指述無法證明，法院因此認定女子求償無理由予以駁回。

時任桃檢女法警控訴被男同事撞到胸部、耳後吹氣，申訴性騷不成立後，她再向對方求償9...
時任桃檢女法警控訴被男同事撞到胸部、耳後吹氣，申訴性騷不成立後，她再向對方求償9萬元，法院予以駁回。記者曾健祐／攝影
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