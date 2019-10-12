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上百顆小白球飛出砸爛屋頂 知名高爾夫球場判賠百萬

2019-10-12 12:10聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某知名高爾夫球場經營多年，卻被鄰近的工廠負責人賴男控訴，每天都會有高爾夫球飛出來，高速墜落砸爛廠房牆壁、屋頂，連太陽能板也碎裂，向經營的球場公司、酒店求償百萬，對方雖反駁已經有架設21公尺攔網等，但法院認為賴求償有據，判該公司、酒店得連帶賠償108萬多元。

賴男主張，該公司將土地提供酒店經營飯店、高爾夫球場，因位置和自己的工廠相鄰，加上高爾夫會員眾多，每天擊發的次數頻繁，球體飛行距離、高度，速度都足以使人受傷或毀損建築，但飯店及球場全無任何預防措施。

賴指出，每天都有多發高爾夫球高速墜落，至今已有上百顆，導致他廠房外牆、屋頂浪板留有大小不一凹陷，也毀損太陽能板，之前多次向球場人員反映都遭推辭，他為維護公司人員出入安全，2017年6月、12月請人架設攔網仍無法遏止，向經營球場的公司、酒店求償114萬多元。

對方公司則說，除已在高爾夫球場邊界設置圍籬、21公尺攔網，並變更位置引導會員擊球方向，也口頭提醒不可朝向球場外擊球，也規畫填湖作業，減少會員為避免球掉進湖泊，而往右側擊球機率，認為已善盡臨地防損注意。

該公司表示，相當重視鄰里關係，過去如有高爾夫球損傷場外第三人財產，均積極協助保險，1980年開始營運，已經營數十年，賴選擇緊鄰球場處設廠房，即已自願承擔球越界風險，

法院認為，該公司為土地所有權人、酒店為承租人，均依法有防免鄰地損害義務，且雖有架設21公尺攔網，但其自承僅在「高爾夫球飛出機率較高的邊界」架設，顯然未窮盡其注意義務以避免損害。

另外，曾姓工人證稱，當時到賴的廠房施工確實看過高爾夫球砸到太陽能板，自己腰部也被砸中過，大約早上、下午各會有2、3顆球飛過來，清點被砸裂的太陽能板有3、40個；院方認為，球場架設21公尺攔網，顯然仍未能防止球掉落損害，應該負損害賠償責任。

法院根據賴公司修復外牆、屋頂，及太陽能板費用等計算，判處球場經營公司、酒店業者應連帶付賴男108萬4280元。

賴控訴，至今已有上百顆高爾夫球飛出，砸爛他廠房屋頂，法院判處經營球場的公司、酒店...
賴控訴，至今已有上百顆高爾夫球飛出，砸爛他廠房屋頂，法院判處經營球場的公司、酒店，得連帶賠償賴108萬多元。示意圖／ingimage
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修復承租人建築

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