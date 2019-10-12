處罰2400元起跳！別再耍酷耍帥改裝車輛了

2019-10-12 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



國慶4天連續假期，為防制「惡名昭彰」的彰化八卦山縣道139線危險駕駛，除了超速有固定桿測速器「伺候」外，彰化警方天天都安排聯合稽查，假期頭兩天就共告發無照駕駛10件、變更改裝車體13件，罰額都比超速重，尤其是車輛變更改裝，不是只有罰款了事，還要到監理站驗車，回復原狀，是駕駛人最怕的處分。

沿線景觀優美的彰化八卦山縣道139線大彰路，常因駕駛人危險駕駛，今年到上月底就發生約80件車禍，近百人受傷，向來是彰化警方強力取締的目標，尤其是國慶連續4天假期，吸引大批單車族、重機族及超跑前往享受馳騁的樂趣，彰化警方因此天天配合監理站設置兩個定點聯合稽查，一處是在螢光橋、一處在19K處分別往彰化、芬園方向攔檢。

警方指出，國慶連續假期，果真139線很熱鬧，大批單車、重機及超跑絡繹於途，沿途還有追拍族獵取畫面，駕駛人 爭相耍帥、耍酷。經聯合路檢稽查，假期前兩天，共告發違規計無照駕駛10件、變更改裝(含燈光、照後鏡、排氣管等）車體，並函請監理站辦理檢驗13件、酒後駕車呼氣酒測0.15mg/l，當埸勸導酒後勿開車1件。

警方表示，警方去年10月起，在139線21k處設置固定桿測速器，儘管很多識途老馬都知道減速慢行，但很多外來客仍然使勁猛踩油門，至今滿一年，累計取締件數超過6千件，因此此次稽查聯合監理站，主要以無照駕駛與車體改裝為主，因此展現了成果。

縣警局交通隊表示，139線的速限是50公里，超過60公里就會告發，而機車違規超速是1200元起跳、汽車是1600元，但以這兩天主要告發的違規項目比較，汽機車無照駕駛罰6千到1萬兩千，變更或改裝車體要處以2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗，如果所有人在一年內違反規定二次以上者，並吊扣牌照3個月；3年內經吊扣牌照二次，再違反前項規定者，吊銷牌照。