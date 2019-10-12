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恐怖情人投稿「靠北日月光」 拆文解字飆罵「婊」吃吉

2019-10-12 11:16聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市呂姓男子懷疑女友另結新歡才提分手，三度透過「靠北日月光2.0」臉書粉絲專頁投稿，「給最近在K21女、K22男火紅的情侶」、「偷吃就偷吃，何必為自己找那麼多理由藉口」，在親自留言將前女友姓名「拆文解字」為「艸、魚、禾」、「水、貞」，影射她偷吃22廠的工程師，甚至謾罵「髒」、「婊」。橋頭地院依散布文字誹謗罪共3罪，判呂應執行拘役80日，得易科罰金。

呂男遭女友提分手後，今年3月暗自投稿「偷吃就偷吃，何必為自己找那麼多理由藉口」至「靠北日月光2.0」，待貼文發布後，他再親自於貼文下方留言，「這是一個21廠女OP與22廠工程師的愛情小說」，不僅將前女友姓名利用倉頡輸入法拆解為「艸、魚、禾」、「水、貞」，另用「丘、阜」、「水、告」化名影射可疑第三者，指涉兩人偷情。

之後呂男食髓知味，隔月再投稿「為什麼分手了還要四處在工廠裡做人身攻擊？難道是為了妳們偷情在替自己找理由藉口？」同樣在貼文下方留言，指名道姓地說「 K21蘇某跟K22邱某，你們兩個可以再假一點沒關係，一個是早就已經劈腿還死不承認、為自己找理由謊言滿天飛的女人」。

呂男數日後又投稿新貼文，再留言「劈那麼大的腿，還可以四處去炫耀妳跟小王去哪裡、用什麼姿勢」，並在留言串內不時狂罵「髒」、「渣女」、「婊」。呂男前女友不堪其擾，認為自身名譽、社會評價遭貶損，向法院提告。

呂男坦承在「靠北日月光2.0」有上述貼文、留言，橋頭地院認為，該些文字內容嚴重指謫當事女子外遇劈腿偷情，已非抽象的公然謾罵、嘲弄，而可能造成社會負面評價，明顯毀損當事人名譽，足以令人感到難堪、不快，無疑屬於誹謗文字。

橋頭地院審理認為，呂男不以理性方式處理感情糾紛，反而恣意在無遠弗屆的網路世界散播辱罵、誹謗文字，惡意貶損前女友社會評價，影響力不容小覷，顯然欠缺尊重他人人格，相當不可取；但念在呂男有在「靠北日月光2.0」公開道歉，也表示願意調解，只是礙於前女友無意願，才導致和解破局，可見他並非完全無悔意。

橋頭地院認定呂男犯散布文字誹謗罪共3罪，判他應執行拘役80日，得易科罰金8萬元，可上訴。

高雄市呂姓男子懷疑女友另結新歡才提分手，三度透過「靠北日月光2.0」臉書粉絲專頁...
高雄市呂姓男子懷疑女友另結新歡才提分手，三度透過「靠北日月光2.0」臉書粉絲專頁投稿謾罵，遭橋頭地院依散布文字誹謗罪共3罪，判應執行拘役80日，得易科罰金。示意圖／ingimage
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情侶愛情外遇日月光工程師

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