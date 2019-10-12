老婦遭假檢警詐騙損近百萬 警逮6人到案

2019-10-12 12:30 中央社 台北12日電



台北市一名70多歲婦人被歹徒以帳戶涉洗錢為由行騙，財損新台幣90萬元，被害人第2次交付現金給車手後，驚覺遭騙報警。警方獲報查出為假檢警詐騙，循線逮6人送辦。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，副隊長周維強表示，轄區一名70多歲婦人日前在家人陪同下赴警局報案，指稱疑遭人詐騙，經調查發現，被害人遇到假檢警詐騙手法。

警方查出，被害人日前獨自在家時，接到自稱是檢察官的王姓男子來電，對方提及婦人銀行帳戶涉及洗錢，要求提領並分次交付現金，可避免法律訴訟，婦人一時未求證，事後分次提現金給詐騙集團的取款車手，直到交付第2次現款後，驚覺有異告知家人，隨即報警處理。

警方趁被害人第3次與車手會面時，當場緝獲2名車手，再透過車手提供訊息，循線在忠孝東路4段某大樓及中山區某旅館內逮捕詐騙集團4名幹部，共6人遭逮，並起獲贓款新台幣13萬元、手機等物。

警方表示，6名詐騙集團成員年紀約20歲至25歲，無幫派背景，他們遭逮後坦承是替詐騙集團工作。警訊後依詐欺罪嫌把6人移送檢方偵辦，將持續向上溯源。

警方呼籲，假檢警詐騙是歹徒常用手法，公務機關不會以任何名義要求監管金錢，若民眾接到詐騙電話，可先掛斷後再向165反詐騙專線查詢，也建議多向長輩宣導防詐騙資訊。