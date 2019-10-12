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影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

讓無照夫婿看診還虛報醫療費 女中醫師吐錢獲緩刑

2019-10-12 10:20聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市蔣姓女中醫師明知吳姓夫婿未取得合法醫師資格，竟在診所內替病患看診，再由蔣女製作不實病歷資料，在看診病歷上用印，再依其名義向健保署虛報醫療費用2萬多元，且填載不實就診紀錄，虛報醫療費用7萬多元，經健保署查獲後送辦，兩人坦承一時失慮而觸法，歸還所詐領健保費及繳清罰款，台南地院認兩人犯非法執行醫療業務罪及詐欺取財罪，應執行1年4月、10月徒刑，緩刑3年。

台南地院指出，二人素行良好，因一時失慮致罹刑章，同時坦承犯行認錯，且已歸還所詐領的健保費及繳清罰款，可見已有彌補過錯的心意，經此次偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，給予緩刑3年，自新機會。同時，為導正其行為與法治觀念，併宣告兩人於判決確定後3個月內向公庫各支付10萬元及8萬元。

檢方起訴指出，蔣女明知吳未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，容留他在養原中醫診間內，替如病患看診，再由她製作不實病患病歷資料，並在看診病歷上用印，再登載由她看診，虛報醫療費用2萬2442元。此外，蔣女填載不實就診紀錄、開立藥品種類、數量、日數的病歷，按月向健保署虛報醫療費用，共計溢報醫療費用7萬3227元。

蔣女指出，丈夫只是幫忙敷藥，填載不實就診紀錄，是為申請健保費用增加收入。吳說，病患都是由妻子看診，他只是在旁幫忙敷藥。

然而，患者證稱，她到診所看診時，均由吳或另名男醫師看診，蔣女則負責櫃台。有患者指出，他到診所是拿健保卡換藥布，並未看診，甚至看腰痠背痛，沒有口服藥，只有拿藥布，但在病歷上每次都會被記載拿取口

服藥並不知情。也有患者說，去年診所就診，實際拿取2日份藥量，但診所卻記載開用7日藥量。

台南地院認蔣女犯醫師法的非法執行醫療業務罪，處10月徒刑；又犯詐欺取財罪，處8月徒刑。應執行1年4月，緩刑3年。吳犯醫師法的非法執行醫療業務罪，處10月，緩刑3年。可上訴。

蔣姓女中醫師及夫婿坦承一時失慮而觸法，歸還所詐領健保費及繳清罰款，台南地院認犯非...
蔣姓女中醫師及夫婿坦承一時失慮而觸法，歸還所詐領健保費及繳清罰款，台南地院認犯非法執行醫療業務罪及詐欺取財罪，應執行1年4月、10月徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照片
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健保卡醫師保費中醫

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