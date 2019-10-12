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連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

役男表弟疑遭霸凌自殘 2表哥幫出頭、痛毆連長...GG了

2019-10-12 09:48聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

趙姓役男疑不堪軍中霸凌而服藥自殘，被送醫緊急救治，其楊姓、陳姓表哥接獲通知也心急趕赴醫院探視，遇到同樣到院探望的陳姓代理連長。表哥們曾聽聞疑似遭霸凌，急救又未脫險、可能成為植物人，急於詢問表弟自殘原因詳情，卻認為陳姓代理連長刻意隱瞞事實、態度傲慢，失控揮拳猛毆陳，遭橋頭地院依傷害罪，各判處拘役45日、65日，得易科罰金確定。

楊姓、陳姓男子前年11月見表弟疑在軍中服役期間遭霸凌，才意圖吞藥自殺，一再詢問陳姓代理連長又沒得到滿意答覆，於是在國軍高雄總醫院左營分院急診室外爆全武行，聯手朝陳姓代理連長頭部揮拳；導致陳姓代理連長後耳、左頸部、左胸部、左上臂及左小腿多處受挫擦傷，決定報警提告傷害。

挨告的楊姓、陳姓男子均坦承當時在急診室外出手毆打、推擠陳姓代理連長。然而，陳姓表哥辯稱，因對方刻意隱瞞表弟服藥自殘隱情，且態度傲慢，當場出於義憤才發生肢體衝突

業經橋頭地院簡易庭審理，勘驗現場監視器畫面，認為陳姓代理連長的傷勢確實是表哥們毆打、推擠所致；法官認為，楊姓、陳姓男子只是因不能諒解陳姓代理連長答覆，就毫不克制情緒，貿然出手痛毆對方致傷，實有不該，至今仍未與被害人和解，也未獲原諒，各依傷害罪判處拘役45日、65日，分別得易科罰金4萬5千元、6萬5千元。

但2名表哥不服簡易判決，自認當時是出於義憤傷人。橋頭地院二審合議庭認為，楊姓、陳姓男子行為與義憤有所不同，原審判決所認定的事實並無違誤，駁回二人上訴，全案判決確定。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

示意圖，陸軍莒光連隊各項操練畫面，與新聞事件無關。本報資料照片
示意圖，陸軍莒光連隊各項操練畫面，與新聞事件無關。本報資料照片
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霸凌傷害罪植物人役男

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