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被騙當人頭、還淪車手？ 竹科工程師送辦喊冤

2019-10-12 00:36聯合報 記者王駿杰 ／新竹報導

林姓竹科工程師疑似被騙後將帳戶交給詐團當人頭戶，協助提領贓款，不知已淪為車手。圖...
林姓竹科工程師疑似被騙後將帳戶交給詐團當人頭戶，協助提領贓款，不知已淪為車手。圖／聯合報系資料照片
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有碩士學歷的林姓竹科工程師被詐騙集團誆騙，不但兩百萬元積蓄全被詐走，還疑似被騙後將帳戶交給詐團當人頭戶，一個多月裡協助提領八百多萬元贓款，全然不知已淪為車手。警方約談時他驚慌失措，不斷辯解「我是清白的」，仍被依詐欺罪嫌法辦。

據悉，林男（卅二歲）沒有前科，八月底在家接獲詐騙集團來電，對方佯稱是電信客服，指林名下有一個電話號碼未繳費，因與銀行綁定，可能涉及刑事案件等。林急著為自己的清白辯解，就此墜入詐騙圈套。

詐騙集團謊稱林恐遭詐騙，可協助轉接警方的一六五反詐騙專線，要他別掛電話，再由假警官、假檢察官在電話中告知林須把特定金額交付「監管」，查無涉案再將錢退還。林不疑有他，將兩百萬元積蓄陸續以匯款或用牛皮紙袋密封交給假檢察官。

不料，詐騙集團又以假檢察官再次打電話給林，稱要結案他涉及的洗錢案，需要廿五萬元押金，後來又要他「協助辦案」，繳交一個銀行帳戶供監管。

因不知道被「詐」，林不但配合「假檢察官」交出帳戶，導致帳戶成為詐團洗錢、收受贓款的人頭戶。後來又聽從指示，分八次將人頭戶內八百多萬元贓款領出，當面交給詐團車手，渾然不知自己已淪為幫助詐團的共犯，還一心期待未來司法還他清白後，可向「假檢察官」領回「受監管」的錢財。

但詐團利用完林後就銷聲匿跡，林等不到聯繫才驚覺遭詐報警。警方獲報，追查發現誘騙林的詐騙集團潛藏於基隆一帶，且人數眾多，專案小組循線逮捕七名車手，他們稱從林身上騙得的兩百萬元已全部上繳，車手每次作案可得一千五至三千元不等酬勞。

專案小組調閱監視器，發現林有多次和車手面交紀錄，他雖不斷辯解自己清白，警方仍依詐欺罪嫌將林與七名車手法辦，其中五人遭聲押獲准，全案擴大偵辦。

詐騙集團車手檢察官贓款詐欺洗錢

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