小琉球浮潛摸綠蠵龜 德少年送辦

2019-10-12 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



一名德籍少年遊客十日在小琉球浮潛觸摸保育類綠蠵龜，遭移送屏東地方法院少年法庭，並暫遭限制出境。 圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供 分享 facebook

一名德國籍少年與家人來台自助旅行，前天前往屏東縣小琉球美人洞浮潛，少年在海中以手觸摸保育類綠蠵龜，被同樣下海浮潛的遊客拍照ＰＯ網批評，安檢所人員發現後，將少年帶回詢問。少年表示不清楚台灣法規，願配合調查，當天下午被移送屏東地方法院少年法庭，暫遭限制出境。

小琉球因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，成為台灣著名海龜棲息地，更有「海龜家鄉」美譽。國慶連假首日，就湧進一萬五千名旅客登島。但海龜遭人類傷害的案件也頻傳，四月發生幼龜遭魚叉穿刺身亡，凶嫌仍未尋獲；六月有潛水客因腳踩海龜，成為函送法辦首例。

十七歲德國籍少年與母親及兩名姊姊，十月三日來台自助旅行，原本預計在台旅遊十天、預計十三日離台。日前一家人前往小琉球美人洞浮潛，德籍少年潛入海中時，看見一隻綠蠵龜在水中優游，因用手輕碰龜殼，剛好被其他遊客清楚拍下ＰＯ網。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢表示，十日下午兩點多，透過網路巡查，發現遊客在臉書社群發布小琉球美人洞，有潛水客騷擾海龜訊息，隨即前往附近沙灘，找到涉案的德國籍少年。少年說不知道台灣法規，也不清楚看到的是保育類動物，但願意配合相關調查，海巡人員詢問後將他移送屏東地方法院少年法庭。

德國籍少年因涉犯「野生動物保育法」，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或併科六萬元以上卅十萬元以下罰金，目前暫遭限制出境。她的兩名姊姊先回德國，母親陪同留台處理後續事宜。