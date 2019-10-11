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職業賭場藏身偏僻山區 歸仁警方一舉逮獲60人

2019-10-11 22:03聯合報 記者邵心杰／即時報導

正值國慶日連假，歸仁警分局據報職業賭場逃竄至龍崎區偏遠山區民宅開賭，調集大批警力昨晚摸黑爬上山坡穿過竹林後前後包抄，一舉破獲由陳姓男子主持的天九牌職業賭場，警方當場查扣抽頭金、賭資共計2萬多元及賭具等證物，將陳及賭客共60名分別依賭博及社會秩序維護法送辦，經掃蕩後原人聲鼎沸民宅頓時恢復靜寂。

歸仁警方近日接獲線報指出，龍崎山區疑有流動職業賭場流竄，並準備趁雙十國慶連假擴大營業，大撈一筆。警方立即成立專案小組派員跟監，發現該賭場藏身偏僻山區，藉此規避警方取締，而且時常更換聚賭場所，四處流竄。

專案小組鍥而不捨布線追緝，國慶日當天發現該職業賭場已流竄至龍崎山區一棟偏僻民宅，警方見時機成熟，調集30多名警力，晚間9時40分爬上山坡穿過竹林後，以優勢警力前後包抄，一舉破獲由陳所主持職業賭場。現場查扣賭具天九牌、骰子、夾子、計時器及把風用無線電外，並查扣抽頭金及賭資共計2萬多元。

警方調查，將陳姓負責人，持牌的梁姓、朱姓、古姓和丁姓男子，以及把風陳姓、朱姓、黃姓及黃姓屋主等9人，依涉犯刑法賭博罪嫌移送法辦外，另賭客51名均依違反社會秩序維護法裁罰最高9000元罰鍰，共45萬9000元。

歸仁警分局循線在龍崎區偏遠山區一棟民宅，破獲由陳姓男子主持的天九牌職業賭場。記者...
歸仁警分局循線在龍崎區偏遠山區一棟民宅，破獲由陳姓男子主持的天九牌職業賭場。記者邵心杰／翻攝
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歸仁警方以優勢警力前後包抄，當場逮獲陳及賭客共60人，分別依賭博罪嫌及社會秩序維...
歸仁警方以優勢警力前後包抄，當場逮獲陳及賭客共60人，分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦及裁罰。記者邵心杰／翻攝
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警方現場查扣賭具天九牌、骰子、夾子、計時器及把風用無線電外，並查扣抽頭金及賭資共...
警方現場查扣賭具天九牌、骰子、夾子、計時器及把風用無線電外，並查扣抽頭金及賭資共計2萬多元。記者邵心杰／翻攝
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