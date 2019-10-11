盛裝160元菜餚沒付錢 法官認婦人情堪憫恕免刑

2019-10-11 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／即時報導



徐姓婦人去年底在台南市東區一清粥小菜店，夾取菠菜、滑蛋等菜餚盛裝在便當內，趁店員不注意，將便當盒藏置隨身背包內，未結帳逕自騎機車離去，店長估算損失160元報警處理，然而，徐婦罹憂鬱症多年，經醫院診斷可能因病致行為控制力差外，低收入戶的她拾撿資源回收物，獨力扶養求學中的子女，法官認她犯罪情狀顯可憫恕處免刑外，令她入相當處所監護6月，接受適當治療。

台南地院審酌，徐婦患有憂鬱症、衝動控制不良，行為控制能力稍差，導致辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力有顯著減低，屢次犯竊盜，顯見她若未能徹底治療改善，未來仍有再犯及影響公共安全可能。近年來她所犯竊盜案，或經檢察官給予緩起訴處分，或經法院從輕量刑而分別給予拘役、緩刑或免刑的刑度，給予她自新機會，並期待透過家庭支持系統督促她能定期服用藥物，控制病情。

然而，她目前雖與兒女同住，但兒子白天需至學校求學，晚上才會回家同住，女兒則在外地求學，僅於假日時返家同住。她表示，患有憂鬱症、失憶症等病症，因為需要吃很多藥，所以常常忘記吃藥或是吃錯藥，但現在小孩會提醒她吃藥。

台南地院認為，她的子女平日均因求學之故，無法常伴其左右，很難期待僅依子女提醒，促使她定期服用正確藥物，並落實醫囑以控制病情。因此，院方宣告她令入相當處所，監護6月，期收治本之效。

台南地院調查，經送往奇美醫院鑑定結果認她罹患憂鬱症，此次評估未發現她有偷竊癖，但犯案時可能受到憂鬱症狀及可能的認知功能稍微受損，導致其行為控制力稍差。