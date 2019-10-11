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狠心撞死同業還想交保 小黃司機：第一次被關嚇死了

2019-10-11 14:05聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園簡姓計程車司機和張姓同業積怨已久，今年1月4日竟狠心開車撞死他，法院上月25日已依殺人罪判他有期徒刑14年；由於簡在押期將滿，延押庭訊問時，簡說自己「第一次被關，我嚇死了」，並以需要洗腎為由請求交保，院方審酌他每周固定2次戒護就醫，不採信，裁定延押2個月。

檢方起訴指出，簡男（52歲）和張男（48歲）均為計程車司機，過去因排班問題相處不睦，簡自認多次被張檢舉影響生計，當天在機場捷運A8站外的避車彎衝撞張，害他彈飛至擋風玻璃再重摔慘死。

法院認為，簡在警訊時坦承，自己當時是故意的，情緒上來就撞他，想給一個教訓，還說「張做人太惡質了，人死掉也沒關係」等語，院方審酌後以張具有殺人不確定故意，事後未賠償被害家屬，態度不佳，但符合自首減刑要件，依殺人罪判刑14年。

由於張犯後隨即遭羈押，法院開延押庭時，張主張自己眼睛看不清楚，需要洗腎、身上有疥瘡很難受，還說「第一次被關，我嚇死了」請求法院交保。

法院認為，簡因殺人罪已遭判刑14年，所犯重罪，且沒有住在戶籍地，遭羈押前住所為租屋處，有相當理由認為恐有逃亡之虞，若命具保或限制住居，不足以確保審判或執行程序上順利進行，認定有羈押必要，尚符合比例原則，裁定從10月8日起延長羈押2個月。

至於開庭訊問時，簡辯稱「眼睛看不到，洗腎肚子都是黑的，我很難受，我想要交保，想要去醫院」等，院方經調閱簡在押期間戒護送醫紀錄，發現他每周固定二、四都會到桃園醫院做血液透析治療，認為其在監所中可固定就醫，並無現罹疾病，非保外治療顯難痊癒的情形，不採信其詞。

簡姓計程車司機因排班問題撞死張姓同業，案發現場還留有血跡。圖／報系資料照
簡姓計程車司機因排班問題撞死張姓同業，案發現場還留有血跡。圖／報系資料照
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殺人洗腎

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