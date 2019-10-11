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無法接受女友想分手 他失控緊勒她脖...釀1屍2命悲劇

2019-10-11 13:58聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市洪姓男子去年10月興致滿滿邀約論及婚嫁的女友到租屋處共進晚餐，女友赴約卻冷不防承認想回歸舊愛懷抱，女方執意分手、並墮胎拿掉腹中胎兒。洪男一時情緒激動，又不願放女友離開，從背後緊勒女友頸部，害女友窒息身亡，釀成1屍2命悲劇；洪男直到隔日才報警自首「家裡有發生......情殺案」。高雄地院依殺人罪，判處洪男有期徒刑9年，可上訴。

據了解，洪男患有輕度智能不足，情路走得不順，過去四段感情對象都在知道他是身心障礙者後，態度明顯轉變，屢屢遭遇挫敗。洪男去年6月因工作認識女友，兩人交往近5個月，感情穩定、論及婚嫁，然而，女友卻在案發當晚，對洪男提分手、墮胎等事，甚至直言，交往過程發現洪男想法似乎較遲緩，坦言劈腿重回舊愛懷抱，即便前男友已有婚姻、老婆，仍願意回到前男友身邊。

洪男錯愕、完全無法接受，與女友大吵一架，見女友打算轉身離去，他先出手拉住女友，不顧女友極力反抗、想掙脫，他仍大力壓迫女方頸部、喉頭，不久後發現女友逐漸失去意識、毫無反應，他鬆開手才赫然發現已釀成悲劇。洪男呆坐家中，直到隔日晚間才打電話報警自首，坦承動手情殺、願意接受裁判。

洪男到案坦承勒住女友脖子致死，但矢口否認有意圖殺人。他辯稱，「沒有殺人意思」，只是一時衝動。洪男委任律師也辯稱，當事人與被害人感情極深，不可能有殺人意圖，且當時沒有預購凶器，可見他並非預謀殺害。

高雄地院將洪男送心理衡鑑，結果顯示「案主極可能有衝動控制問題」；合議庭認為，洪男在女友提分手壓力下，深感失落、挫折，又因智能不足，其認知力、判斷力與控制力均較一般人差，情緒失控後犯罪。

高雄地院審理認為，洪男因情緒失控害女友殞命，犯後還未及時施予有效救護，拖到隔日才報警，犯行實屬重大，害被害人家屬哀慟難平。雖洪男曾當庭向被害家屬致歉，也賠償被害人家屬40萬元，但始終未能與被害人家屬達成和解，也未獲得原諒，合議庭考量洪男有環境適應障礙，且患有輕度智能障礙，依殺人罪判處有期徒刑9年，可上訴。

高雄市洪姓男子去年不滿女友想提分手、回頭找舊愛，失控緊勒女友脖子釀1屍2命悲劇，...
高雄市洪姓男子去年不滿女友想提分手、回頭找舊愛，失控緊勒女友脖子釀1屍2命悲劇，高雄地院依殺人罪，判處有期徒刑9年，可上訴。示意圖／ingimage
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殺人情殺自首

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